Ragusa, introdurre obbligo green pass per categorie lavoratori

Introdurre l’estensione dell’obbligo di green pass per categorie di lavoratori come quelle degli autisti e degli addetti ad attività di contatto con il pubblico Confcommercio: “Le imprese della provincia di Ragusa non potrebbero più sostenere una nuova stagione di chiusure”. “Come Confcommercio, siamo convinti della necessità di introdurre l’estensione dell'obbligo di green pass anche per categorie di lavoratori come quelle degli autisti e degli addetti ad attività di contatto con il pubblico”. Lo dice il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che aggiunge: “È di tutta evidenza il collegamento tra contrasto della pandemia, sviluppi della campagna di vaccinazione e progressiva normalizzazione e ripartenza delle attività economiche. Come se non bastasse, i dati confermano che le imprese, soprattutto nelle località turistiche, hanno avuto una netta ripresa, e gli imprenditori hanno dimostrato la volontà di tornare alla normalità e a investire.Mancano ancora all'appello i turisti stranieri, ma i primi segnali per l'autunno sono confortanti. E, però, non dobbiamo dimenticare che la ripresa non tocca tutti i settori e tutti i territori. Ci sono molte imprese ancora a rischio. Mi riferisco, in particolare, alle attività legate al tempo libero e alla cultura che stanno ripartendo lentamente”. Manenti prosegue: “In questa situazione bisogna spingere su fiducia e consumi per fare in modo che il terziario di mercato, il settore che ha pagato più di tutti il prezzo della pandemia, possa continuare a crescere e a creare occupazione. Insomma, quello che le imprese, anche della nostra provincia, non potrebbero più sostenere è il ritorno ad una nuova stagione di chiusure e restrizioni. C'è la consapevolezza che da questa terribile stagione se ne potrà uscire solo tutti insieme”.

