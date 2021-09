Ragusa, contributo a fondo perduto perequativo: slitta scadenza

Economia Ragusa

Ragusa - Se ne parlava ormai da giorni, ma adesso è ufficiale: il termine di scadenza per la presentazione del modello Redditi da parte dei contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo” slitta al prossimo 30 settembre 2021 (in luogo del 10 settembre, data originariamente prevista). Nonostante, a fronte delle reiterate richieste, da parte dell’amministrazione finanziaria si protraesse il più assoluto silenzio in risposta alla richiesta da più parti levatesi, si è ora registrata questa presa di posizione. “Come commercialisti – sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – non potevamo non guardare con apprensione al calendario fiscale del prossimo periodo, soprattutto in ragione del fatto che certamente la stragrande maggioranza dei nostri clienti si trovava nel novero degli aventi diritto. In assenza di indicazioni sui parametri economici che saranno poi applicati ai beneficiari, saremmo stati di fatto costretti ad inviare entro il 10 settembre praticamente tutte le dichiarazioni predisposte.Ancora una volta, saremmo stati costretti a pagare il prezzo delle incertezze del Governo nazionale. Certo, avremmo preferito che tutto fosse spostato al 31 ottobre per permettere infatti di assistere con maggiore tranquillità tutti i clienti nell’invio delle dichiarazioni con i requisiti per il contributo. Ci accontentiamo dello slittamento al 30 settembre. Non possiamo non considerare che la mancanza di ragionevolezza alla quale assistiamo ci fornisce ancora una volta la misura della considerazione nella quale è tenuta una categoria che ha contribuito a non far sprofondare definitivamente il Paese in questo anno e mezzo di emergenza sanitaria. E, comunque, alla luce di questa ennesima proroga è quanto mai necessario e urgente procedere alla riforma fiscale”.

