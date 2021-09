La misteriosa e spettrale villa che sprofonda nel mare: fantasmi tra le onde VIDEO

Dal mondo El Salvador

La misteriosa e spettrale villa abbandonata che sprofonda nel mare sulla spiaggia di La Puntilla, nel sud di El Salvador, è diventata meta per i turisti. Quando le onde si infrangono nei pilastri si sentono suoni e fischi che sembrano fantasmi. Il filmato girato sulla spiaggia di La Puntilla mostra la strana location in tutto il suo splendore. Doveva essere un bellissimo resort sulla spiaggia, nella tropicale meta turistica de La Puntilla di San Luis La Herradura, a El Salvador. Ma alla forza della natura non si comanda e l'oceano Pacifico si è riappropriato di quel terreno, facendo letteralmente sprofondare la struttura. Nelle ore mattutine la struttura è accessibile passeggiando lungo la spiaggia. Ma nel pomeriggio, quando la marea si alza, tutto si allaga. Per non parlare dei giorni di mare agitato o c'è burrasca, quando le onde si infrangono sui suoi pilastri, creando suoni e fischi spettrali, degni di una casa di fantasmi.Nonostante questo e il pericolo che la struttura rappresenta a causa delle grandi crepe, i turisti non rinunciano a entrarci e a mettersi in posa per le foto.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa