Dal mondo Israele

Coppia di gemelle separate dopo un anno VIDEO

Una coppia di gemelle siamesi israeliane di un anno nate con la testa attaccata nella parte posteriore sono state separate ieri dopo un lungo e delicato intervento neurochirurgico. Per la prima volta si sono potute vedere in faccia. Le bimbe stanno bene "respirano e mangiano da soli", ha detto a Israel Channel 12 News Elda Silberstein, capo del dipartimento di chirurgia plastica del Soroka Medical Center. “Questa è stata un'operazione rara e complicata eseguita poche volte in tutto il mondo, ed è ora la prima volta è stata eseguita con successo anche in Israele", ha affermato il Direttore di Neurochirurgia pediatrica del Soroka, Mickey Gideon. Infine ha dichiarato che il team medico ha persino costruito un modello di realtà virtuale 3D dei gemelli.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa