La ricetta della crostata di noci: ingredienti e preparazione

La ricetta della crostata di noci è facile da preparare, bastano pochi ingredienti e alcuni passaggi facili da seguire. La crostata di noci è il dolce perfetto da gustare nelle giornate d'autunno, e la ricetta vi stupirà da quanto è semplice. Vediamo prima quali ingredienti occorrono e poi la preparazione della crostata di nociCrostata di noci: ingredienti300 gr di farina130 gr di burro90 gr di zucchero1 Uovo intero + 1 tuorloscorza grattugiata di 1 limoneSaleun pizzico di lievito chimicoCrostata di noci: ingredienti per il ripieno:250 gr di noci sgusciate200 g di panna fresca250 gr di zucchero50 gr di mieleCrostata di noci: preparazionePer preparare la crostata di noci forma una fontana con la farina e metti al centro tutti gli ingredienti lavorando fino ad ottenere un composto omogeneo, che poi coprirai con la pellicola e metterai in frigo per 2 ore.Nel mentre prepara il ripieno alle noci: metti lo zucchero in un pentolino e fallo sciogliere senza mai girare. Quando diventerà caramello spegni la fiamma e aggiungi la panna che avrai già fatto scaldare in un pentolino. Ora aggiungi le noci tritate e lascia raffreddare.A questo punto stendi la pasta frolla e rivesti uno stampo imburrato, farcisci con il ripieno alle noci e forma sopra una griglia con le strisce di pasta. Non ti resta che cuocere la crostata di noci in forno per 20 minuti a 170 gradi.

La ricetta della crostata di noci è facile da preparare, bastano pochi ingredienti e alcuni passaggi facili da seguire. La crostata di noci è il dolce perfetto da gustare nelle giornate d'autunno, e la ricetta vi stupirà da quanto è semplice. Vediamo prima quali ingredienti occorrono e poi la preparazione della crostata di noci

Crostata di noci: ingredienti

300 gr di farina

130 gr di burro

90 gr di zucchero

1 Uovo intero + 1 tuorlo

scorza grattugiata di 1 limone

Sale

un pizzico di lievito chimico Crostata di noci: ingredienti per il ripieno:

250 gr di noci sgusciate

200 g di panna fresca

250 gr di zucchero

50 gr di miele

Crostata di noci: preparazione

Per preparare la crostata di noci forma una fontana con la farina e metti al centro tutti gli ingredienti lavorando fino ad ottenere un composto omogeneo, che poi coprirai con la pellicola e metterai in frigo per 2 ore.

Nel mentre prepara il ripieno alle noci: metti lo zucchero in un pentolino e fallo sciogliere senza mai girare. Quando diventerà caramello spegni la fiamma e aggiungi la panna che avrai già fatto scaldare in un pentolino. Ora aggiungi le noci tritate e lascia raffreddare. A questo punto stendi la pasta frolla e rivesti uno stampo imburrato, farcisci con il ripieno alle noci e forma sopra una griglia con le strisce di pasta. Non ti resta che cuocere la crostata di noci in forno per 20 minuti a 170 gradi.