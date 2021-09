Sicilia Meteo

Forte maltempo in Sicilia, bomba d'acqua a Siracusa Forte maltempo in Sicilia, bomba d'acqua a Siracusa

Il maltempo è arrivato in Sicilia. Una bomba d’acqua si è abbattuta nelle prime ore del mattino su Siracusa. Molte le strade allagate ma i disagi maggiori si sono registrati in contrada Targia, nella zona Nord della città, la strada che lega il capoluogo alle numerose aziende del Polo petrolchimico dove lavorano oltre 5 mila persone. Il livello dell’acqua è salito in modo preoccupante ma gli allagamenti si sono verificati anche in altre aree della città. A Rosolini (Siracusa) il maltempo imperversa da ieri e si è anche verificata una tromba d’aria che ha scoperchiato alcuni tetti, caduti sulle strade, danneggiando diverse auto. Vigili del fuoco sono entrati in azione per mettere in sicurezza gli edifici. Anche a Noto, sempre ieri pomeriggio, una pioggia fortissima ha messo in difficoltà tanti automobilisti in transito verso Siracusa. Un acquazzone si è infine riversato tra Marzamemi e PachinoVigili del fuoco sono entrati in azione per mettere in sicurezza gli edifici. Anche a Noto, sempre ieri pomeriggio, una pioggia fortissima ha messo in difficoltà tanti automobilisti in transito verso Siracusa. Un acquazzone si è infine riversato tra Marzamemi e Pachino

Il maltempo è arrivato in Sicilia. Una bomba d’acqua si è abbattuta nelle prime ore del mattino su Siracusa. Molte le strade allagate ma i disagi maggiori si sono registrati in contrada Targia, nella zona Nord della città, la strada che lega il capoluogo alle numerose aziende del Polo petrolchimico dove lavorano oltre 5 mila persone. Il livello dell’acqua è salito in modo preoccupante ma gli allagamenti si sono verificati anche in altre aree della città. A Rosolini (Siracusa) il maltempo imperversa da ieri e si è anche verificata una tromba d’aria che ha scoperchiato alcuni tetti, caduti sulle strade, danneggiando diverse auto. Vigili del fuoco sono entrati in azione per mettere in sicurezza gli edifici. Anche a Noto, sempre ieri pomeriggio, una pioggia fortissima ha messo in difficoltà tanti automobilisti in transito verso Siracusa. Un acquazzone si è infine riversato tra Marzamemi e Pachino Vigili del fuoco sono entrati in azione per mettere in sicurezza gli edifici. Anche a Noto, sempre ieri pomeriggio, una pioggia fortissima ha messo in difficoltà tanti automobilisti in transito verso Siracusa. Un acquazzone si è infine riversato tra Marzamemi e Pachino