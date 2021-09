Uno straordinario rimedio naturale per le mamme che allattano

Salute e benessere

L'effetto degli agrumi sulle madri che allattano

Frutta e verdura fresca sono una parte indispensabile della dieta delle donne che allattano. Durante l'allattamento, potresti chiederti se puoi mangiare agrumi, come arance o limoni. Ci sono varie teorie, secondo le quali, mangiare cibi o frutta a base di agrumi rallenterà la produzione di latte materno e l'acidità degli agrumi renderà il latte più denso a tal punto che il bambino smettarà di berlo. Ma non è assolutamente vero perchè gli agrumi sono ricchi di vitamina C, flavonoidi e fibre e mangiarli può solo migliorare l'umore e fornire nutrienti essenziali per la mamma che allattano e per il bambino. Inoltre la vitamina C svolge un ruolo importante nella guarigione delle ferite e migliora anche la funzione gastrointestinale. Il corpo umano non produce da solo la vitamina C, quindi deve essere integrata ogni giorno con un apporto alimentare corretto ed equilibrato. Shivani Bavalekar, nutrizionista Cloudnine Hospital Group di Navi Mumbai, ha dichiarato: "Per le mamme che allattano, si consiglia di mangiare 3-4 frutti al giorno, 2 dei quali dovrebbero essere agrumi. Dobbiamo anche ricordare che qualsiasi eccesso di cibo stimolerà il bambino, quindi controlla sempre la quantità e non esagerare." Ecco alcuni degli effetti degli agrumi sulle madri che allattano:

Aiuta ad aumentare il livello di emoglobina della madre favorendo l'assorbimento del ferro.

Aiuta a guarire le ferite post-partum.

Aiuta a migliorare la funzione immunitaria, in modo che il bambino riceva sufficienti antiossidanti e anticorpi. Aumenta la produzione di collagene, che svolge un ruolo nella prevenzione delle smagliature dopo il parto. Aiuta a trattare i problemi digestivi come la flatulenza

Bere succhi di agrumi come la limonata durante l'allattamento non solo ti farà sentire rinfrescata, ma ti idraterà anche completamente. Ricette che possono aumentare la produzione di latte e fornire la nutrizione necessaria per il tuo bambino:

Insalata di pompelmo e kiwi: la combinazione di pompelmo e kiwi è una ricca fonte di vitamina C e fibre. Aiuta ad accelerare la digestione e il sistema immunitario, promuovere il metabolismo, abbassare il colesterolo nel sangue e aiutare la guarigione delle ferite.

Acqua di limone e menta: questa combinazione fa bene alla digestione e riduce il gonfiore causato dal parto. Frullato di arancia, kiwi, lime dolce: il frullato per l'allattamento è ricco di sostanze nutritive che aiutano a migliorare il latte materno