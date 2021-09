Salute mentale, gli effetti di una dieta sana

Salute e benessere

Sempre più studi stanno dimostrando gli effetti di una dieta sana sulla nostra salute mentale. Una dieta equilibrata e nutriente ti farà sentire meglio agendo in modo favorevole per il controllo di gravi disturbi mentali come la depressione o l'ansia. Il nutrizionista Vidhi Chawla elenca alcuni dei modi più comuni in cui il cibo influisce sull'umore e come contrastare questi modi per farti sentire meglio. Gli acidi grassi Omega-3 vengono gradualmente riconosciuti come un trattamento promettente per la depressione e i disturbi dell'umore. Gli acidi grassi Omega-3 aiutano a mantenere la fluidità delle membrane delle cellule cerebrali e sembrano svolgere un ruolo importante nello sviluppo del cervello. Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega-3 includono salmone, tonno, ostriche, semi di chia, noci, semi di soia, semi di lino, avocado, ecc. Nel mondo di oggi, le persone non possono evitare lo stress mentale ed emotivo. Pertanto, c'è un grande bisogno di mantenere la mente calma e un piccolo miglioramento nella tua dieta avrà un grande impatto sulla salute psicologica. L'ormone della felicità, noto anche come serotonina, è un neurotrasmettitore che svolge un ruolo importante in molti processi biologici, compreso il controllo emotivo. È anche usato in alcuni antidepressivi. Mangiare cibi che aumentano i livelli di serotonina ti farà sicuramente sentire bene. I cibi "felici" sono frutti di bosco, yogurt, mandorle, cioccolato fondente, banane e uova. Con l'aiuto di batteri benefici per l'intestino, il 90% del neurotrasmettitore serotonina viene secreto nell'intestino. Pertanto, è molto importante mantenere la salute e la forma dell'intestino. Il modo migliore è mantenere l'intestino libero da costipazione, gonfiore e acidità. Mangia cibi ricchi di probiotici, come kefir, yogurt e kombucha per costruire un potente esercito di microrganismi utili alla salute mentale. Evita lo zucchero, i cibi lavorati, il glutine in eccesso e l'alcol. Il ferro è essenziale per la salute emotiva e mentale perché partecipa al metabolismo ossidativo e riduce i radicali liberi. L'anemia o la carenza di ferro possono causare una varietà di sintomi psicologici, tra cui ansia, irritabilità, depressione e declino cognitivo (compresa la disattenzione). D'altra parte, è necessario un livello di ferro ottimale per sentirsi energici, concentrati e mantenere uno stato d'animo positivo. Fortunatamente, ci sono molte buone opzioni alimentari che possono aiutarti a soddisfare il tuo fabbisogno giornaliero di ferro. Spinaci, fagioli, carne rossa, broccoli e noci sono cibi sani e ricchi di ferro. Questo non è solo legato al cibo che mangi, ma anche al modo in cui mangi. Condividere il cibo con i propri cari e stabilire un contatto durante i pasti è associato a un aumento dell'ormone ossitocina, che riduce l'ansia e la paura e porta la sensazione di essere curati e amati. Mangiare insieme è un'esperienza meravigliosa e la maggior parte delle società e delle culture lo usano per incoraggiare la connessione sociale. Condividere cibo e bevande attiva l'ossitocina, che unisce le persone. Sanita mentale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stabilisce il ruolo essenziale della salute mentale per la realizzazione sociale dell’individuo e del suo stato di salute complessivo. Evidenze indicano che i disturbi mentali, già oggi una delle principali fonti di sofferenza e disabilità nel mondo, sono in progressivo aumento. Salute mentale definizione secondo l'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si definisce come "uno stato di benessere nel quale una persona può realizzarsi, superare le tensioni della vita quotidiana, svolgere un lavoro produttivo e contribuire alla vita della propria comunità".