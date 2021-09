La dieta giornaliera dello yogurt, il metodo veloce per perdere 3 kg

Salute e benessere Diete

La dieta giornaliera dello yogurt è un metodo veloce per perdere 3 kg velocemente. La dieta giornaliera dello yogurt è una dieta lampo che in meno di una settimana depura e sgonfia, facendo scendere l’ago della bilancia e portando numerosi benefici all'organismo e alla pelle (ovviamente solo se non si soffre di intolleranza ai latticini, nel qual caso va evitata). La dieta giornaliera dello yogurt e un metodo veloce definito “d’urto”, fortemente ipocalorico che consente di perdere qualche chilo di troppo. Con essa sarete capaci di smaltire 3 kg, consentendo comunque all’organismo di depurarsi ed al ventre di sgonfiarsi. Un regime alimentare che però, non bisogna dimenticare, è fortemente sbilanciato, pur essendo assai semplice da programmare ed osservare. Proprio per queste caratteristiche, va seguita subito dopo da una dieta di mantenimento. Lo yogurt possiede in media 36 kcal ogni 100 grammi e circa 64 kcal a vasetto. Ed è un alimento comunque molto utile per il nostro corpo, fonte inesauribile di fermenti lattici – utili anche e soprattutto nei processi immunitari – e garanzia di equilibrio intestinale, dal momento che ripristina la flora batterica.La dieta giornaliera dello yogurt e il metodo per perdere 3 kg: regolePrima di entrare nel vivo della dieta parlando dei vari menù dei 5 giorni, ci sono alcune regole basilari da non infrangere mai. Tutti i giorni a colazione bisogna bere un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente, consumare 200 grammi di yogurt magro al naturale, un tè verde o un caffè senza zucchero. Allo yogurt è possibile aggiungere un cucchiaio di cereali integrali oppure di crusca. A metà mattinata bevete sempre una tazza di tè verde senza zucchero, dall’effetto depurante. A merenda, invece, concedetevi un frutto di stagione, mentre alla sera prima di coricarvi bevete una tisana e mangiate tre prugne secche. Come in ogni dieta che si rispetti (e in generale come bisogna sempre fare), è necessario bere circa 8 bicchieri di acqua al giorno (oltre alle tisane e al tè verde sopraindicati), evitare alcolici, bibite gassate e zuccherate.La dieta giornaliera dello yogurt: quale yogurt scegliere?Lo yogurt più indicato è quello magro, ottenuto con latte scremato e preferibilmente al naturale. Senza aggiunta di zuccheri né di pezzi di frutta (la frutta contiene fruttosio, ossia zucchero), lo yogurt è un alimento davvero dietetico, integrabile in qualsiasi regime a restrizione calorica. Sarebbe poi bene preferire quello che contiene fermenti lattici vivi, in particolare bifidobatteri e lattobacilli. Questo tipo di yogurt si rivela un toccasana per la flora batterica, ripristinandola e aiutando così a depurare il corpo.La dieta giornaliera dello yogurt: menù completo per perdere 3 kg: ecco cosa si mangia giorno per giornoA colazione ogni giorno: un bicchiere di acqua a temperatura ambiente; 200 g di yogurt magro al naturale, un cucchiaio di crusca o cereali integrali senza zucchero, thè verde o caffè non zuccherati.A metà mattina ogni giorno: una tazza di thè verde non zuccherato.A merenda, ogni giorno: un frutto di stagione.Prima di dormire, ogni giorno: una tazza di camomilla o tisana a scelta, 3 prugne secche.La dieta giornaliera dello yogurt, il metodo veloce per perdere 3 kgPrimo giorno: Pranzo: 300 g di yogurt magro al naturale e un’insalata verde abbondante (200 grammi ) con aggiunta di cetrioli e/o ravanelli.Cena: un piatto abbondante di minestrone di verdure, 300 g di yogurt magro, 2 gherigli di noce.La dieta giornaliera dello yogurt, il metodo veloce per perdere 3 kgSecondo giorno: Pranzo: 50 g di riso integrale in insalata con 1 scatoletta di tonno al naturale, 200 g di pomodori in insalata.Cena: 300 g di yogurt magro al naturale e 2 frutti di stagione.La dieta dello yogurt dei 5 giorni per dimagrire: terzo giornoPranzo: 200 g di merluzzo al vapore con un piatto abbondante di carote e finocchi (crudi o cotti, a piacere).Cena: 300 g di yogurt magro con una macedonia di frutta di stagione.La dieta dello yogurt dei 5 giorni per dimagrire: quarto giornoPranzo: 150 g di salmone alla griglia con succo di limone e prezzemolo, 200 g di cavolfiore al vapore.Cena: 300 g di yogurt magro con 150 grammi di frutti di bosco e un cucchiaio di cornflakes non zuccherati.La dieta dello yogurt dei 5 giorni per dimagrire: quinto giornoPranzo: 50 g di riso integrale con asparagi al vapore e 200 g di insalata verde.Cena: 300 g di yogurt e una macedonia di agrumi e kiwi, frutta fresca di stagione.

