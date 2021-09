Salute e benessere Diete

La dieta giornaliera dei 3 giorni per bruciare 5 chili: ecco cosa mangiare La dieta giornaliera dei 3 giorni per bruciare 5 chili: ecco cosa mangiare

La dieta giornaliera dei 3 giorni per bruciare 3 chili è la dieta ideale per rimettersi in forma a settembre. La dieta giornaliera si basa su un menù giornaliero molto semplice da seguire, vediamo cosa si mangia e come funziona.La dieta giornaliera dei 3 giorni per bruciare 5 chili: regoleOgni giorno appena svegli e prima della colazione bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Durante la giornata bisogna bere almeno otto bicchieri di acqua e tisane drenanti.La dieta giornaliera: menù completo dei 3 giorni per bruciare 5 chili: ecco cosa si mangiaLa dieta giornaliera: primo giornoColazione: una spremuta di arancia, una fetta di pane integrale con un sottile strato di formaggio e un caffè o tè senza zucchero. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 100 grammi di carne magra, una piccola porzione di fagioli verdi e una di carote. Merenda: una mela e una tazza di tè non zuccherato. Cena: tonno al naturale, una fetta di pane integrale e un caffè o tè nero.La dieta giornaliera: secondo giorno§Colazione: un uovo alla coque o sodo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde e mezza banana Pranzo: 100 grammi di filetto di manzo, insalata mista con carote. Merenda: mezza banana e una tazza di tè non zuccherato. Cena: 90 grammi di formaggio magro e 6 cracker.La dieta giornaliera: terzo giornoColazione: una mela, 30 grammi di formaggio, cinque cracker, tè nero o caffè. Pranzo: una scatoletta di tonno naturale, una piccola porzione di carote e di cavolfiore, e due palline di gelato alla vaniglia. Merenda: una mela, mezza tazza di finocchi e sedano e una tazza di tè non zuccherato. Cena: un uovo sodo, una fetta di pane integrale.La dieta giornaliera è una sorta di dieta last minute che consente di perdere soprattutto i liquidi in eccesso e ridurre il gonfiore dovuto ad un’alimentazione esagerata magari legata anche a cene e aperitivi a cui non sappiamo dire di no nella stagione estiva. È una dieta molto stringente e per questo non può essere seguita per più di 3 giorni. La dieta giornaliera si basa su un menù molto restrittivo non adatto a chi soffre di patologie varie tra cui il diabete o alle donne in gravidanza. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questa o qualsiasi altra dieta.

