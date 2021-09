Moda e spettacolo Venezia

A Venezia il nuovo Pinocchio animato di Straffi A Venezia il nuovo Pinocchio animato di Straffi

VENEZIA - Il nuovissimo Pinocchio e il suo creatore Iginio Straffi, fondatore e presidente del gruppo Rainbow, hanno sfilato sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la kermesse cinematografica più attesa dell’anno, incantando il pubblico di appassionati presenti. A pochi mesi dal lancio televisivo della serie animata ’’Pinocchio and Friends’’, che andrà in onda su Rai Yoyo con 26 episodi a partire dal 29 novembre, l’anteprima della nuova property del gruppo fiore all’occhiello dell’entertainment Made in Italy è approdata al Lido emozionando addetti ai lavori e amanti dell’animazione.Ispirandosi alla fiaba più amata di tutti i tempi, Iginio Straffi ha ricreato una storia universale trasportando il classico di Collodi nel mondo contemporaneo e facendo emergere, al tempo stesso, l’essenza di ciò che rende Pinocchio un intramontabile sogno a occhi aperti.La trasposizione in veste action-comedy è pronta a conquistare il cuore dei più piccoli: Pinocchio, insieme alla sua amica Freeda e al Grillo Parlante, trascinerà il pubblico in avventure originali e sorprendenti. ’’Il nostro Pinocchio parla ai bambini in modo moderno e spensierato, spingendoli a coltivare i loro sogni con storie ricche di colori, avventura e colpi di scena. Ci siamo divertiti a giocare con la fiaba creando situazioni in cui i bambini possono riconoscersi, ma sempre collegate ai personaggi e all’immaginario di Pinocchio’’ ha dichiarato Iginio Straffi ’’Pinocchio è il personaggio italiano più amato che sia mai stato creato nella letteratura fiabesca, e le radici del Gruppo Rainbow sono italiane.Oggi più che mai le esigenze dei bambini meritano le attenzioni degli adulti e Pinocchio è la più grande dichiarazione di amore verso l’infanzia ed i percorsi di crescita dei più piccoli. Ecco perchè era giusto tornare a Collodi, attualizzando quello che era possibile rendere ancora più contemporaneo, di una storia che non invecchia mai’’.

VENEZIA - Il nuovissimo Pinocchio e il suo creatore Iginio Straffi, fondatore e presidente del gruppo Rainbow, hanno sfilato sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la kermesse cinematografica più attesa dell’anno, incantando il pubblico di appassionati presenti. A pochi mesi dal lancio televisivo della serie animata ’’Pinocchio and Friends’’, che andrà in onda su Rai Yoyo con 26 episodi a partire dal 29 novembre, l’anteprima della nuova property del gruppo fiore all’occhiello dell’entertainment Made in Italy è approdata al Lido emozionando addetti ai lavori e amanti dell’animazione.Ispirandosi alla fiaba più amata di tutti i tempi, Iginio Straffi ha ricreato una storia universale trasportando il classico di Collodi nel mondo contemporaneo e facendo emergere, al tempo stesso, l’essenza di ciò che rende Pinocchio un intramontabile sogno a occhi aperti. La trasposizione in veste action-comedy è pronta a conquistare il cuore dei più piccoli: Pinocchio, insieme alla sua amica Freeda e al Grillo Parlante, trascinerà il pubblico in avventure originali e sorprendenti. ’’Il nostro Pinocchio parla ai bambini in modo moderno e spensierato, spingendoli a coltivare i loro sogni con storie ricche di colori, avventura e colpi di scena. Ci siamo divertiti a giocare con la fiaba creando situazioni in cui i bambini possono riconoscersi, ma sempre collegate ai personaggi e all’immaginario di Pinocchio’’ ha dichiarato Iginio Straffi ’’Pinocchio è il personaggio italiano più amato che sia mai stato creato nella letteratura fiabesca, e le radici del Gruppo Rainbow sono italiane. Oggi più che mai le esigenze dei bambini meritano le attenzioni degli adulti e Pinocchio è la più grande dichiarazione di amore verso l’infanzia ed i percorsi di crescita dei più piccoli. Ecco perchè era giusto tornare a Collodi, attualizzando quello che era possibile rendere ancora più contemporaneo, di una storia che non invecchia mai’’.