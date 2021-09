Cultura Scicli

Thriller psicologico a Sampieri Thriller psicologico a Sampieri

Un thriller psicologico ha chiuso sabato sera il cartellone (ben nove appuntamenti al PataPata) di “Autori & Libri - Conversando a Sampieri”. “Le stanze segrete di Lia” di Francesca Letizia Piccione, giovane scrittrice siciliana al suo secondo romanzo, ha tenuto sul filo dell’attenzione il pubblico presente. L’autrice ha conversato con Salvina Mannone, evidenziando quelli che sono i riferimenti dell’opera. Una giovane, ma potrebbe essere chiunque, che non riesce a chiudere il rapporto con il proprio passato fatto di relazioni interpersonali, a cominciare con quello della famiglia di appartenenza che condiziona il nostro presente e rischia di disegnare il nostro futuro. Sono i fantasmi del vissuto di cui la protagonista non riesce a liberarsi, in un rapporto mitico tra amore e morte evocato come epilogo e, nello stesso tempo, come fine del percorso umano su questa terra.Francesca Letizia Piccione combina questo intreccio con la leggerezza di una scrittura appagante che ci trasporta da un ricordo all’altro, senza mai compromettere l’attenzione del lettore nel conoscere lo svilupparsi delle vicende. Un trailer sull’opera ha poi concluso la serata con il consueto firmacopie della scrittrice marsalese. “Anche per l’edizione di quest’anno - commenta Marco Sammito, direttore artistico della rassegna - possiamo ritenerci soddisfatti, atteso il momento difficile che continuiamo a vivere. È prevalsa la voglia, da parte del pubblico, di avvicinarsi ai testi e agli autori, cercando una fuga nella bellezza dell’immaginario”.“Credo – conclude Sammito - che ci siamo riusciti. I numeri delle presenza e la vendita sempre crescente delle opere stanno lì a testimoniarlo. Auspichiamo di replicare il prossimo anno”.

Un thriller psicologico ha chiuso sabato sera il cartellone (ben nove appuntamenti al PataPata) di “Autori & Libri - Conversando a Sampieri”. “Le stanze segrete di Lia” di Francesca Letizia Piccione, giovane scrittrice siciliana al suo secondo romanzo, ha tenuto sul filo dell’attenzione il pubblico presente. L’autrice ha conversato con Salvina Mannone, evidenziando quelli che sono i riferimenti dell’opera. Una giovane, ma potrebbe essere chiunque, che non riesce a chiudere il rapporto con il proprio passato fatto di relazioni interpersonali, a cominciare con quello della famiglia di appartenenza che condiziona il nostro presente e rischia di disegnare il nostro futuro. Sono i fantasmi del vissuto di cui la protagonista non riesce a liberarsi, in un rapporto mitico tra amore e morte evocato come epilogo e, nello stesso tempo, come fine del percorso umano su questa terra. Francesca Letizia Piccione combina questo intreccio con la leggerezza di una scrittura appagante che ci trasporta da un ricordo all’altro, senza mai compromettere l’attenzione del lettore nel conoscere lo svilupparsi delle vicende. Un trailer sull’opera ha poi concluso la serata con il consueto firmacopie della scrittrice marsalese. “Anche per l’edizione di quest’anno - commenta Marco Sammito, direttore artistico della rassegna - possiamo ritenerci soddisfatti, atteso il momento difficile che continuiamo a vivere. È prevalsa la voglia, da parte del pubblico, di avvicinarsi ai testi e agli autori, cercando una fuga nella bellezza dell’immaginario”.“Credo – conclude Sammito - che ci siamo riusciti. I numeri delle presenza e la vendita sempre crescente delle opere stanno lì a testimoniarlo. Auspichiamo di replicare il prossimo anno”.