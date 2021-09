Attualità Meteo

Meteo, vortice in Sicilia: maltempo e pioggia Meteo, vortice in Sicilia: maltempo e pioggia

Il maltempo è arrivato in Sicilia oggi, 6 settembre, l’isola si è svegliata con nuvole nere e prioggia. In particolare la pioggia oggi sta cadendo su gran parte della costa settentrionale dell’Isola e sul versante sud-orientale, colpendo soprattutto le province di Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Domani, martedì 7 settembre, le nuvole nere e i forti temporali continueranno il loro corso spostandosi sulla parte meridionale della Sicilia. Il Dipartimento della protezione civile della Sicilia ha annunciato un all’allerta gialla per alcune zone dell’isola. Ecco cosa si legge sul sito della protezione Civile della Sicilia: piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli”.Stamattina su Siracusa si è abbattuta una bomba d’acqua. Molte le strade allagate ma i disagi maggiori si sono registrati in contrada Targia, nella zona Nord della città, la strada che lega il capoluogo alle numerose aziende del Polo petrolchimico dove lavorano oltre 5 mila persone. Il livello dell’acqua è salito in modo preoccupante ma gli allagamenti si sono verificati anche in altre aree della città. A Rosolini (Siracusa) il maltempo imperversa da ieri e si è anche verificata una tromba d’aria che ha scoperchiato alcuni tetti, caduti sulle strade, danneggiando diverse auto.

Il maltempo è arrivato in Sicilia oggi, 6 settembre, l’isola si è svegliata con nuvole nere e prioggia. In particolare la pioggia oggi sta cadendo su gran parte della costa settentrionale dell’Isola e sul versante sud-orientale, colpendo soprattutto le province di Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. Domani, martedì 7 settembre, le nuvole nere e i forti temporali continueranno il loro corso spostandosi sulla parte meridionale della Sicilia. Il Dipartimento della protezione civile della Sicilia ha annunciato un all’allerta gialla per alcune zone dell’isola. Ecco cosa si legge sul sito della protezione Civile della Sicilia: piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centrale, con quantitativi cumulati deboli”. Stamattina su Siracusa si è abbattuta una bomba d’acqua. Molte le strade allagate ma i disagi maggiori si sono registrati in contrada Targia, nella zona Nord della città, la strada che lega il capoluogo alle numerose aziende del Polo petrolchimico dove lavorano oltre 5 mila persone. Il livello dell’acqua è salito in modo preoccupante ma gli allagamenti si sono verificati anche in altre aree della città. A Rosolini (Siracusa) il maltempo imperversa da ieri e si è anche verificata una tromba d’aria che ha scoperchiato alcuni tetti, caduti sulle strade, danneggiando diverse auto.