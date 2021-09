Meteo Sicilia, Protezione Civile: allerta gialla a Ragusa

Attualità Meteo

Maltempo anche per domani, 7 settembre, in Sicilia. La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per domani un’allerta meteo gialla per le province di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina. Sul sito istituzionale della protezione Civile della Sicilia si legge: piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale,sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul versante meridionale dei settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli. Già in queste ore nel territorio della provincia di Ragusa la pioggia è arrivata e le temperature sono scese di qualche grado. A Siracusa stamattina c'è stata una bomba d'acqua che ha provocato allagamenti e disagi al traffico.