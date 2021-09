Attualità Meteo

Maltempo a Ragusa: in arrivo temporali

Le immagini del radar annunciano l'arrivo di maltempo e temporali in provincia di Ragusa. I temporali sono in formazione nel ragusano occidentale. Proprio questa zona dovrebbe essere quella più interessata dai fenomeni tra il pomeriggio e stasera con piogge moderate, a tratti intense. Il maltempo che nella mattinata di oggi si è abbattuto sulla fascia ionica della Sicilia ed in particolare a Siracusa sta già procedendo verso la provincia di Ragusa. Nel pomeriggio partirà la convezione anche nelle zone interne con piogge e temporali anche nel ragusano, specie nel settore centro-occidentale.

