Attualità Ragusa

Covid Ragusa, 2155 positivi: morte due donne di Modica

Sono ancora in calo i positivi al virus Covid in provincia di Ragusa. Lo annuncia il bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 6 settembre, vediamo nel dettaglio: in totale sono 2.155 di cui 2.045 in isolamento domiciliare, 88 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 16 nella Rsa Covid e 6 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. I guariti sono 15.534 e i morti sono saliti a 343. Due i morti, entrambi non vaccinati e di Modica, registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 79 anni morta nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica e di una donna di 59 anni morta in Rianimazione all’ospedale Giovanni paolo II di Ragusa. Ecco i dati dei vari Comuni nel bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 6 settembre:29 Acate49 Chiaramonte Gulfi369 Comiso4 Giarratana71 Ispica140 Modica0 Monterosso62 Pozzallo287 Ragusa 35 Santa Croce Camerina94 Scicli905 Vittoria

