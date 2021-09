Attualità Comiso

Comiso e Vittoria restano in zona arancione: proroga al 14 settembre

Comiso e Vittoria restano in zona arancione fino al 14 settembre. Nei due Comuni della provincia di Ragusa i parametri sono ancora alti da non consentire il passaggio in zona gialla. Lo annuncia il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. "La tendenza dei nuovi positivi al Covid 19 a Comiso per fortuna è in calo e migliora a visto d’occhio anche la percentuale delle prime vaccinazioni. Per questo secondo motivo - spiega il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari -lodiamo quei cittadini che titubanti finalmente si sono decidi a fare il vaccino. Ma nonostante ciò i parametri non ci consentono di uscire dalla zona arancione e di conseguenza dal 7 settembre al 14 settembre è prorogata la zona arancione anche per i Comuni di Comiso e Vittoria.Rimangono valide - conclude il sindaco di Comiso - le aggiunte normative che consentono anche in zona arancione, ristorazione, apertura di palestre, apertura di centri scommesse, musei, luoghi culturali e attività ludico ricreative ai possessori di green pass".

