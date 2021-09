Anna Grassellino, la siciliana che progetta il computer piÃ¹ potente al mondo

Sicilia Marsala

Anna Grassellino, la siciliana che progetta il computer più potente al mondo Anna Grassellino, la siciliana che progetta il computer più potente al mondo

Una siciliana, Anna Grassellino, da Marsala al Fermilab di Chicagobper con l’incarico di realizzare per gli Stati Uniti il computer quantistico più potente al mondo. Anna Grassellino, ingegnere elettronico si è laureata all’università di Pisa, poi ha ottenuto un dottorato di ricerca alla University of Pennsylvania, e l’onorificenza per il brillante avvio di carriera nel 2017 dal presidente Barack Obama. L’ingegnere elettronico Anna Grassellino ha bruciato tutte le tappe che l’hanno portata a co-dirigere uno dei laboratori di ricerca scientifica più importanti del mondo, spinta da una vivacità intellettuale che tracima nella conversazione, tanto da far sospettare che il suo livello di entusiasmo sia stato contaminato da una perdita, durante la lunga pratica a fianco degli acceleratori di particelle.Un anno fa la Grassellino e il suo istituto hanno vinto una delle cinque commissioni governative per la costruzione di un computer quantistico da 250 qubit, cinque volte l’unità di misura già raggiunta da un progetto Google, due volte e mezza quella prefissata da una parallela ricerca decennale ordinata dalla comunità europea.

Una siciliana, Anna Grassellino, da Marsala al Fermilab di Chicagobper con l’incarico di realizzare per gli Stati Uniti il computer quantistico più potente al mondo. Anna Grassellino, ingegnere elettronico si è laureata all’università di Pisa, poi ha ottenuto un dottorato di ricerca alla University of Pennsylvania, e l’onorificenza per il brillante avvio di carriera nel 2017 dal presidente Barack Obama. L’ingegnere elettronico Anna Grassellino ha bruciato tutte le tappe che l’hanno portata a co-dirigere uno dei laboratori di ricerca scientifica più importanti del mondo, spinta da una vivacità intellettuale che tracima nella conversazione, tanto da far sospettare che il suo livello di entusiasmo sia stato contaminato da una perdita, durante la lunga pratica a fianco degli acceleratori di particelle. Un anno fa la Grassellino e il suo istituto hanno vinto una delle cinque commissioni governative per la costruzione di un computer quantistico da 250 qubit, cinque volte l’unità di misura già raggiunta da un progetto Google, due volte e mezza quella prefissata da una parallela ricerca decennale ordinata dalla comunità europea.