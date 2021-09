La dieta del LunedÃ¬ e MartedÃ¬: come perdere in fretta 3 kg in 3 giorni

Salute e benessere Diete

La dieta del Lunedì e Martedì: come perdere in fretta 3 kg in 2 giorni. La scusa è sempre la stessa: «Da lunedì mi metto a dieta». Non si specifica mai però quale lunedì del mese (tante volte neanche di quale anno) dovrebbe iniziare il nuovo regime alimentare per tornare in forma. Sarà per questo (forse) o perchè il lunedì è il giorno che viene subito dopo gli stravizi del weekend (più plausibile) che è stata creata la Dieta del Lunedì e Martedì. Due giorni per perdere tra i 2 e i 3 kg. Una dieta perfetta per i meno costanti per quelli a cui la forza di volontà comincia a vacillare già dopo aver solamente letto il menù. Essendo una dieta che promette di perdere 3 kg in 2 giorni la Dieta del Lunedì e Martedì è catalogata tra quei regimi alimentari molto stringenti ipocalorici e che non va prolugata più dei due giorni su detti. Non adatta quindi a tutti. Ma questa dieta è perfetta per chi dopo due giorni getterebbe già la spugna arrendendosi.L’idea è quella di perdere in fretta 2-3 chili e di depurare l’organismo dopo qualche abbuffatta imprevista. Difficile risalire a chi l’ha ideata, è molto popolare online, soprattutto nei periodi delle feste in cui ci si concede qualche caloria di troppo e si prova poi a correre ai ripari. Ovviamente le sue caratteristiche la rendono una dieta last minute e di recupero, non adatta a tutti e della quale non bisogna assolutamente abusare. Siccome si tratta di un regime alimentare particolarmente restrittivo, è assolutamente sconsigliato abusarne perchè potrebbe provocare carenze a livello nutrizionale. Inoltre, il consiglio che ci stanchiamo mai di darvi è di consultare sempre il vostro medico prima di cominciare un nuovo tipo di alimentazione.Cos’è la dieta del lunedì e del martedì?Questa dieta consente di perdere 3 kg in 2 giorni. Quindi è particolarmente efficace dopo un periodo di bagordi, oppure se si desidera rimodellare velocemente il proprio corpo ed eliminare soprattutto i liquidi in eccesso. Chiaramente, però, gli effetti non sono a lungo termine: per avere risultati costanti dovrete essere voi stessi costanti e mangiare bene tutti i giorni della settimana. Ma se siete portatori della bandiera del pensiero di Oscar Wilde e il vostro motto è: «Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni», allora ecco la dieta perfetta per voi.Cos’è la dieta del lunedì e del martedì?Questa dieta consente di perdere 3 kg in 2 giorni. Quindi è particolarmente efficace dopo un periodo di bagordi, oppure se si desidera rimodellare velocemente il proprio corpo ed eliminare soprattutto i liquidi in eccesso. Chiaramente, però, gli effetti non sono a lungo termine: per avere risultati costanti dovrete essere voi stessi costanti e mangiare bene tutti i giorni della settimana. Ma se siete portatori della bandiera del pensiero di Oscar Wilde e il vostro motto è: «Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni», allora ecco la dieta perfetta per voi.La dieta del Lunedì e Martedì: come perdere in fretta 3 kg in 2 giorniLunedì: colazione: un vasetto di yogurt bianco naturale e una mela frullata. Spuntino: un bicchiere di succo centrifugato di verdure. Pranzo: 150 g di insalata verde e 40 g di pane integrale. Merenda: una tisana depurativa senza zucchero, al massimo si può dolcificare con un cucchiaio di miele. Cena: un piatto di minestrone di verdure miste (ovviamente senza pasta). Prima di andare a letto: una tisana depurativa al finocchio, sempre con un cucchiaino di miele.Martedì: colazione: un frullato con 1/2 banana e uno yogurt bianco naturale. Spuntino: un bicchiere di succo di mela. Pranzo: 30 g di riso con 150 g di verdure (ovviamente lesse e con un pizzico di sale). Merenda: una tisana depurativa con un cucchiaio di miele. Cena: 250 g di zucchine e melanzane grigliate. Prima di andare a letto: un’altra tisana depurativa da addolcire con un cucchiaio di miele.

