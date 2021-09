Dieta di settembre, 4 trucchi per dimagrire 10 kg

Salute e benessere Diete

Dieta: 4 trucchi per dimagrire a settembre. La dieta di settembre è la dieta che molti italiani decidono di cominciare per perdere i chili di troppo presi durante l’estate. Settembre è il mese della ripartenza, ogni anno a fine agosto si comincia a pensare a cosa andremo a modificare nel nostro stile di vita per far sì che questa volta (e ogni anno è la stessa storia) sia un'annata migliore della precedente. Tra i buoni propositi di Settembre c'è sicuramente un regime alimentare sano che ci permetta di stare in forma e di sfoggiare la prossima estate un fisico da red carpet. La Dieta di Settembre è una dieta che può far perdere fino a 10 kg in un mese solo se si seguono 4 trucchi ovvero: fare attività fisica, attività cardio, mangiare lentamente e fare una colazione ricca di proteine. Dieta di settembre: fare attività fisicaLa sedentarietà è la vera nemica di qualsiaisi dieta, quindi per perdere i chili di troppo (e soprattutto se si vogliono eliminare 10 kg in un mese) lo sport dovrà diventare il vostro miglior amico. Un clichè che per perdere peso bisogna fare attività fisica, è vero, ma pochi sanno che davvero basta iniziare da zero: una semplice camminata è un toccasana (ad esempio). Chi non ha tempo per una vera e propria sessione di trekking può ricorrere ad alcuni trucchetti, come parcheggiare più lontano del solito o addirittura evitare di usare l'autobile quando non strettamente necessaria. Scegliere le scale all'ascensore e anche fare la spesa potrà aiutarci, portare le buste della spesa è infatti un modo per fare comunque un minimo di moto. E anche per chi è chiuso tutta la giornata in ufficio esistono degli esercizi da poter fare per tonificare gambe, braccia, addome e anche glutei stando "comodamente" seduti alla scrivania.Dieta di settembre: fare attività cardioSicuramente l'attività aerobica, o anche nota come cardio, è l'alleata perfetta per bruciare le calorie di troppo nel minor tempo possibile. E mentre fa dimagrire, il cardio, fa bene al cuore e ai polmoni migliorando nettamente lo stile di vita. Se lo scopo è ora dimagrire 10 kg in un mese però bisogna seguire anche una tabella di marcia costante e appropriata anche nello sport: almeno 30/40 minuti di esercizi cardio al giorno, per un totale di 210/300 minuti a settimana. Scegliete la vostra attività: camminata, corsa, boxe, bike e vedrete scendere i kg di troppo velocemente e in kodo sano permettendo al fisico mentre brucia le calorie in eccesso di tonificarsi. Lo sport ovviamente ci porterà a bere di più, e si sa l'acqua è fondamentale in qualsiasi dieta. Almeno 2 litri di acqua al giorno aiutano a dimagrire e per le donne a sconfiggere l'odiosa nemica cellulite.Dieta di settembre: mangiare più lentamenteSembrerà strano ma per dimagrire dobbiamo rallentare i ritmi, almeno a tavola. Mangiare piano aiuta. Rallentare e concentrarsi su quello che si sta mangiando aumenta non solo la consapevolezza di quello che abbiamo messo nel piatto, ma esalta il senso di pienezza e permette al corpo e al cervello di concentrarsi al massimo sull’atto del mangiare. Può sembrare surreale, ma diversi studi dimostrano che pensare al cibo che si mangia consente di sentire meno la necessità di fare degli snack dopo i pasti e incrementa le possibilità di dimagrire in maniera costante. Per seguire la Dieta di Settembre, bisogna mangiare a piccoli morsi e masticando con calma, sorseggiando dell’acqua durante i propri pasti è una tecnica molto valida. Ovviamente in netta contrapposizione sono i pasti davanti alla tv o di fronte al computer mentre si lavora: consumare i pasti distrattamente non consente di capire davvero quanto e cosa stiamo ingerendo e porta spesso a mangiare fino a ben oltre il limite della sazietà.Dieta di settembre: fare una colazione ricca di proteineLa sana colazione, quella sconosciuta. Sì l'errore di tutti è dare poca importanza alla colazione, invece il primo pasto della giornata è il più importante. Per riuscire a perdere 10 kg in un mese occorre fare una colazione ricca di proteine, che permette di iniziare bene la giornata. Incrementare l’apporto di proteine a colazione aiuta non solo a perdere peso, ma riduce l’appetito e il bisogno di consumare calorie. Avena, yogurt, uova, fiocchi di latte, cereali e frutta sono solo alcuni dei cibi che si possono consumare per fare una colazione ricca e sana.

