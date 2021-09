Covid Italia, 6.157 nuovi casi e 56 decessi nelle ultime 24 ore

Italia Covid

ROMA - Nuovo calo dei casi Covid in Italia. E’ quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 6.157 (in calo rispetto ai 6.735 di ieri). Alto il numero dei tamponi processati, 331.350, con il tasso di positività cala significativamente all’1,85%. A scendere lievemente sono anche i decessi, 56 (-2). I guariti sono 6.086, gli attualmente positivi si incrementano di poche unità, 14 per l’esattezza, toccando il numero totale di 137.039. Tornano a crescere i ricoveri nei reparti ordinari, con 4.204 degenti (in salita di 40); più lieve il rialzo delle terapie intensive a 569 (+13) con 53 nuovi ingressi. In isolamentodomiciliare vi sono 132.266 persone.Ancora la Sicilia prima pernumero di contagi (1.200), seguita da Veneto (645) e Lombardia (577). Tra le note del bollettino si evince che degli 8 decessi comunicati dalla Regione Lazio, 3 si riferiscono al mese di agosto 2021. La Regione Sicilia comunica invece che i 22 deceduti resi noti in data odierna sono avvenuti: 1 ieri, 7 giovedì, 11 al 2 settembre, 1 il 22 agosto, 1 il 20 agosto e 1 il 12.

