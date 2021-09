Economia Ragusa

Ragusa, dal 30 settembre inizia la refezione scolastica

Inizia il 30 settembre prossimo il servizio di refezione scolastica per i plessi d’infanzia e della primaria, che quest’anno presenta importanti novità. Riguardano soprattutto l’applicazione del plastic free con la dotazione per ogni utente di un corredo in melanina riciclabile e lavabile ed il servizio di scodellamento a carico della ditta affidataria. Ad illustrarle lo stesso assessore alla pubblica istruzione Giovanni Iacono, che le ha già comunicate ai dirigenti scolastici. Iacono dichiara infatti che “l’amministrazione comunale ha deciso di approntare un capitolato migliorativo rispetto al passato puntando soprattutto sull’applicazione del plastic-free in osservanza alle norme comunitarie nazionali e regionali vigenti, introducendo la dotazione per ogni utente di un corredo in melanina riciclabile e lavabile.Ulteriore elemento innovativo sarà il servizio di scodellamento anch’esso a carico dell’affidatario che lo effettuerà con proprio personale presso tutte le sedi scolastiche destinatarie del servizio”. Già nelle prossime settimane antecedenti all’avvio del servizio, personale incaricato della ditta si recherà presso le sedi scolastiche per effettuare un sopralluogo ed individuare un’area da approntare in appoggio all’attività di scodellamento pasti. L’assessore Iacono informa inoltre che “a breve saranno disponibili le istanze per la richiesta del servizio mensa sulla home page del sito del Comune di Ragusa e presso gli sportelli della Pubblica Istruzione di via Spadola, per dare così la possibilità all’utenza di avere a disposizione più canali per la presentazione delle istanze”. (da.di.)

