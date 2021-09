Suocera tenta di avvelenare la nuora nel giorno delle nozze: salvata da sposo

Dal mondo TikTok

Sta facendo il giro dei social il racconto fatto da una wedding planner durante una diretta su TikTok. Callie ha raccontato di aver assistito al tentativo di avvelenamento da parte di una suocera nei confronti della futura nuora. A sventare il tutto sarebbe stata proprio lei. Callie non ha dato dettagli che potessero far risalire all'identità dei protagonisti ma ha sostanzialmente avallato la tesi del tentato avvelenamento piuttosto che l'errore. Il dolcetto al cocco - Secondo quanto raccontato dalla wedding planner, la sposa era allergica al cocco e per questo motivo tutti i dolci erano stati ordinati senza questo ingrediente. Ma proprio Callie si è poi accorta durante l'aperitivo della presenza di un vassoio inaspettato con dei cupcakes."Avevo lasciato indicazioni precise, il cocco era vietato", ha detto sul social raccontando questo episodio come uno dei più strani accaduti nella sua professione. E quando ha indagato su chi avesse fatto arrivare quei dolci a rispondere è stata proprio la madre dello sposo: "Volevo essere sicura che ci fossero dolci per tutti". "Ok - dice Callie - non è una cosa usuale ma ci può stare che i parenti si preoccupino che tutto vada per il meglio". Callie non si era accorta però dell'ingrediente vietato. A farlo, per fortuna, è stato lo sposo. Subito dopo il taglio della torta la suocera ha tentato l'avvelenamento. Mentre la sposa stava per accettare il dolcetto, suo marito l'ha subito fermata. "Ci sono stati almeno 15 secondi di silenzio tombale - ha detto Callie -. Tutti erano fermi e lo sposo fissava a bocca aperta sua madre. La sposa invece a pericolo scampato era inorridita e spaventata". A quel punto, prosegue Callie, "lo sposo, rosso in faccia, ha iniziato a urlare a sua madre: ‘Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, questo è di una bassezza inaudita anche per te. Avresti potuto mandarla in ospedale e lei avrebbe potuto letteralmente morire per shock anafilattico". La minaccia finale - La donna ha chiaramente cercato di mandare in ospedale la propria nuora. Il finale, forse, è ancora più tragico di tutta la storia. La madre dello sposo ha preso le sue cose e ha lasciato la cerimonia ma prima di abbandonare la sala ha voluto lanciare il suo ultimo anatema verso il figlio: "Gli incidenti accadono ogni giorno caro".

