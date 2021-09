Auto elettrica finisce in mare: momenti di paura a Panarea

Cronaca Lipari

Momenti di paura sull’isola di Panarea, facente parte del comune di Lipari. Un'auto elettrica finisce in mare. Il sinistro è avvenuto oggi pomeriggio e a essere interessata è stata un’auto elettrica di una nota struttura alberghiera dell’Isola. Fortunatamente non vi sono persone ferite in quanto sia il conducente che i turisti che avevano utilizzato il veicolo si trovavano sul pontile in attesa di imbarcarsi sull’aliscafo. Sono invece finite in mare insieme alla vettura bagagli, trolley e borsoni. Tanta la paura per i presenti ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri e della guardia costiera. Tra le cause, seconde le ipotesi formulate, potrebbe esserci il mancato inserimento o la rottura del freno di stazionamento.

