Tromba d'aria su Rosolini VIDEO

Una tromba d’aria oggi si è abbattuta su Rosolini. Da diversi video si vede ciò che è accaduto intorno alle ore 14 a Rosolini. Il maltempo ha interessato tutta la provincia di Siracusa. Ecco un commento ad un video postato sui social: “Si, tecnicamente si è formato intorno alle 14:00, ha tentennato per 3 volte poi è andato in formazione, tuttavia è stata una tromba d'aria o tecnicamente un inizio di formazione durato pochi secondi, poi ha esaurito velocemente il tentativo di andare in coriolis definitivo per questioni fisici. Comunque l'evento era ben visibile dall'area ENERGI rifornimento GALIGRUP. Cono di cielo o innesco stimato 400mt di diametro per uno sviluppo in altezza di circa 800mt circa, spazio terra 300mt o vuoto di cono terminale di base, durato circa 15 secondi generato da un massiccio di perturbazione a incudine o cirrocumulo che è andato in termoconversione non raggiunta. Ovviamente è solo un analisi visiva osservata da circa 8 km in linea d'aria”. (Fonti video Samuele Calabrese - Peppe Caruso)

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa