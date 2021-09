F1, Raikkonen positivo al Covid

Sport Formula 1

Raikkonen positivo al Covid. Salta il Gp Olanda, al suo posto Kubica su Alfa Romeo. È la notizia che scuote il sabato mattina di Zandvoort, con l'Alfa Romeo che si è trovata a dover gestire la positività del finlandese al Covid in seguito all'ultimo tampone.Raikkonen non ha manifestato sintomi, è in buone condizioni ed ha già iniziato il suo isolamento in albergo. I suoi contatti sono già stati tracciati.

