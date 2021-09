Sicilia Palermo

Violento temporale su Palermo: fulmini e allagamenti VIDEO Violento temporale su Palermo: fulmini e allagamenti VIDEO

Un violento temporale stamattina ha svegliato Palermo, allagamenti sono stati registrati in via LIbertà e lungo viale Regione Siciliana. Situazione critica in provincia, a Partinico, dove si è verificato un downburts e c'è stata una violenta bomba d'acqua intorno alle 6,40. Manca la luce in tutto il comprensorio. Su un tratto della strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” il traffico è incece temporaneamente bloccato a causa di un albero caduto sulla strada, all’altezza del chilometro 22, a Corleone. Sul posto è presente il personale Anas per consentire la rimozione dell’arbusto e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Nelle ultime 12 ore si son stati 30 millimetri di pioggia a Palermo, con punte massime di 34 nella provincia di Trapani.La perturbazione riguarda prevalentemente la Sicilia occidentale e quella centrale dove però i valori sono di gran lunga più bassi. Anche in provincia di ragusa ha piovuto su Chiaramonte Gulfi e a Modica.

Un violento temporale stamattina ha svegliato Palermo, allagamenti sono stati registrati in via LIbertà e lungo viale Regione Siciliana. Situazione critica in provincia, a Partinico, dove si è verificato un downburts e c'è stata una violenta bomba d'acqua intorno alle 6,40. Manca la luce in tutto il comprensorio. Su un tratto della strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” il traffico è incece temporaneamente bloccato a causa di un albero caduto sulla strada, all’altezza del chilometro 22, a Corleone. Sul posto è presente il personale Anas per consentire la rimozione dell’arbusto e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Nelle ultime 12 ore si son stati 30 millimetri di pioggia a Palermo, con punte massime di 34 nella provincia di Trapani. La perturbazione riguarda prevalentemente la Sicilia occidentale e quella centrale dove però i valori sono di gran lunga più bassi. Anche in provincia di ragusa ha piovuto su Chiaramonte Gulfi e a Modica.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa