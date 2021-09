Sicilia Meteo

Cella temporalesca a Palermo: forte downburst a Partinico VIDEO

Cella temporalesca su Palermo. Un forte temporale si sta abbattendo in Sicilia ed in particolare nel palermitano. Su Partinico si sta abbattendo un downburst con fulmini e forte vento (Video). L'Mcs annuncia che si sta verificando un ammasso di temporali molto violenti che continuano a rigenerarsi e determina nubifragi, forte vento e grandinate di medio grosse dimensioni. Verso la mezzanotte di ieri a farne le spese sono stati il messinese e la Calabria ma senza particolari disagi mentre in questo momento violenti temporali interessano la Sicilia con importanti allagamenti e danni causati dal forte vento. Si registrano accumuli compresi tra 20 e 50mm. A Palermo due persone sono state tratte in salvo dopo che largo ascone Partinicio si era letteralmente trasformato in un lago.Il temporale in questo momento sta proseguendo la sua corsa verso est interessando la Sicilia centro orientale e le coste della Calabria tirrenica. (Video Associazione Meteo Palermo)

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa