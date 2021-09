Rimedi naturali Salute

Mangiare cioccolato come rimedio naturale contro la tosse, ecco lo studio. ROCOCO è il nome dello studio clinico controllato randomizzato condotto dal team della Hull University, che ha coinvolto 163 pazienti. Gli studiosi hanno messo a confronto gli effetti ottenuti da sciroppi tradizionali con quelli di medicinali contenenti cacao. Le medicine per la tosse a base di cioccolato si sono dimostrate più efficaci. Questo perché, secondo Morice, creerebbero un rivestimento che protegge i terminali nervosi che stimolano la voglia di tossire. Negli individui analizzati sono state in grado di ridurre sia la frequenza della tosse che i disturbi del sonno nel giro di due giorni.Gustare lentamente un pezzo di cioccolato può insomma portare sollievo, ma naturalmente l’esperto precisa che è il modo in cui i componenti del cacao interagiscono con gli altri ingredienti nel medicinale che lo rendono così efficace. Per i più scettici, i risultati dovrebbero essere pubblicati entro i prossimi 12 mesi.

