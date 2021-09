Italia Gratta e Vinci

Vince 500mila euro al gratta e vinci: tabaccaio ruba il biglietto e scappa Vince 500mila euro al gratta e vinci: tabaccaio ruba il biglietto e scappa

Napoli, anziana vince 500mila euro al gratta e vinci: il titolare della tabaccheria fugge con il biglietto. Il singolare episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 3 settembre, in una tabaccheria del centro storico di Napoli. Protagonisti della vicenda una anziana che aveva acquistato un biglietto gratta e vinci e uno dei titolari dell’esercizio commerciale. Alla vista del numero vincente sul gratta e vinci la donna consegna il biglietto a un dipendente per verificare la veridicità del tagliando e dei 500mila euro in premio. L'uomo, una volta validata la vincita tramite l'apposito dispositivo preso evidentemente dall'euforia, è fuggito in sella al suo scooter. L'uomo è ora irreperibile, ma sulle sue tracce ci sono i Carabinieri. Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco.

Napoli, anziana vince 500mila euro al gratta e vinci: il titolare della tabaccheria fugge con il biglietto. Il singolare episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, 3 settembre, in una tabaccheria del centro storico di Napoli. Protagonisti della vicenda una anziana che aveva acquistato un biglietto gratta e vinci e uno dei titolari dell’esercizio commerciale. Alla vista del numero vincente sul gratta e vinci la donna consegna il biglietto a un dipendente per verificare la veridicità del tagliando e dei 500mila euro in premio. L'uomo, una volta validata la vincita tramite l'apposito dispositivo preso evidentemente dall'euforia, è fuggito in sella al suo scooter. L'uomo è ora irreperibile, ma sulle sue tracce ci sono i Carabinieri. Per il tagliando, intanto, è stato richiesto il blocco.