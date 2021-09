Curiosità Ambiente

Invasione di serpenti in California: centinaia di rettili in cerca di cibo e acqua Invasione di serpenti in California: centinaia di rettili in cerca di cibo e acqua

Invasione di serpenti in California. In molte località della California meridionale si lotta contro una vera e propria invasione di serpenti che, a causa della siccità, entrano sempre più spesso nei quartieri residenziali in cerca di cibo e acqua. Non sono settimane facili per molte località della California meridionale, stato colpito da violenti incendi ma anche da un lungo periodo di caldo e siccità che stanno avendo conseguenze non solo dal punto di vista della flora locale ma anche della fauna. In diverse località è infatti in atto una vera e propria invasione di serpenti che, senza scrupoli, si diffondono sempre più spesso nei quartieri residenziali, arrivando fin dentro le case o i luoghi pubblici. Come accaduto nelle ultime ore da Leo Stallworth, giornalista di Eyewitness News, il quale si è imbattuto in un serpente mentre si trovava al parco, ritovandoselo proprio sotto il piede: un’esperienza, ha raccontato, che lo ha lasciato pietrificato.Le ragioni di questa invasione sono da ricercare proprio nella persistente siccità che sta spingendo centinaia di rettili, in cerca di cibo e acqua, nelle aree abitate dei paesi di questa zona dello stato. Patrick Bockman, esperto di serpenti, ha confermato di aver ricevuto, quest’anno, molte più chiamate per rettili dentro case, garage, cortili di quante ne abbia mai raccolte negli anni passati. Aggiungendo che molte delle abitazioni nelle quali trova serpenti sono dotate di una fonte d’acqua prontamente disponibile, ed in particolare piscine, ed è proprio questo che li attira per potersi idratare. Spiegando però che il panico si sta facendo strada tra la popolazione ed in molti chiamano convinti di aver visto serpenti o pelle di serpenti, ma in molti casi si tratta di falsi allarmi.Dall’alto deserto alla San Fernando Valley, i serpenti stanno uscendo dal loro habitat naturale in cerca di sostentamento. Trattandosi della stagione dei serpenti, la siccità non fa che peggiorare le cose e per questo ha avvertito le persone di prestare molta attenzione, fuori casa, almeno fino al prossimo ottobre. Se lasciati in pace i serpenti non attaccano dal momento che lo fanno solo per proteggersi se spaventati: qualora se ne veda uno è bene fermarsi e tornare indietro lentamente, tenendo il proprio animale domestico al guinzaglio. (Fonte scienzenotizie)

Invasione di serpenti in California. In molte località della California meridionale si lotta contro una vera e propria invasione di serpenti che, a causa della siccità, entrano sempre più spesso nei quartieri residenziali in cerca di cibo e acqua. Non sono settimane facili per molte località della California meridionale, stato colpito da violenti incendi ma anche da un lungo periodo di caldo e siccità che stanno avendo conseguenze non solo dal punto di vista della flora locale ma anche della fauna. In diverse località è infatti in atto una vera e propria invasione di serpenti che, senza scrupoli, si diffondono sempre più spesso nei quartieri residenziali, arrivando fin dentro le case o i luoghi pubblici. Come accaduto nelle ultime ore da Leo Stallworth, giornalista di Eyewitness News, il quale si è imbattuto in un serpente mentre si trovava al parco, ritovandoselo proprio sotto il piede: un’esperienza, ha raccontato, che lo ha lasciato pietrificato. Le ragioni di questa invasione sono da ricercare proprio nella persistente siccità che sta spingendo centinaia di rettili, in cerca di cibo e acqua, nelle aree abitate dei paesi di questa zona dello stato. Patrick Bockman, esperto di serpenti, ha confermato di aver ricevuto, quest’anno, molte più chiamate per rettili dentro case, garage, cortili di quante ne abbia mai raccolte negli anni passati. Aggiungendo che molte delle abitazioni nelle quali trova serpenti sono dotate di una fonte d’acqua prontamente disponibile, ed in particolare piscine, ed è proprio questo che li attira per potersi idratare. Spiegando però che il panico si sta facendo strada tra la popolazione ed in molti chiamano convinti di aver visto serpenti o pelle di serpenti, ma in molti casi si tratta di falsi allarmi. Dall’alto deserto alla San Fernando Valley, i serpenti stanno uscendo dal loro habitat naturale in cerca di sostentamento. Trattandosi della stagione dei serpenti, la siccità non fa che peggiorare le cose e per questo ha avvertito le persone di prestare molta attenzione, fuori casa, almeno fino al prossimo ottobre. Se lasciati in pace i serpenti non attaccano dal momento che lo fanno solo per proteggersi se spaventati: qualora se ne veda uno è bene fermarsi e tornare indietro lentamente, tenendo il proprio animale domestico al guinzaglio. (Fonte scienzenotizie)