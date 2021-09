Cronaca Ispica

Santa Maria del Focallo, 40enne morto a casa mentre la moglie partorisce

Un 40enne di Rosolini è stato trovato morto in una abitazione estiva di Santa Maria del Focallo nel territorio di Ispica, dopo che la moglie ricoverata con le doglie, in attesa di partorire, aveva lanciato l'allarme visto che non riusciva a mettersi in contatto col marito. Il 40enne non rispondeva al telefono. Uno dei familiari che si trovava nelle vicinanze dell’abitazione di Santa Maria del Focallo è entrato in casa ed ha scoperto che per il 40enne non c’era stato nulla da fare. Il Magistrato di turno ha aperto un fascicolo per accertare le cause della morte. La salma si trova attualmente sotto sequestro all’obitorio dell’Ospedale di Modica a disposizione dell’autorità giudiziaria.

