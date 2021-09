Sicilia Meteo

Meteo, Protezione Civile Sicilia: allerta gialla Meteo, Protezione Civile Sicilia: allerta gialla

In Sicilia arriva il maltempo e la pioggia. Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani un'allerta meteo gialla in tutte le province siciliane, da Palermo a Messina, a Catania e Ragusa. Ecco cosa si legge sul sito della Protezione Civile per domani, 4 settembre: piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare sui settori occidentali.

