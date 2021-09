Attualità Settembre

Estate 2021: a 112 giorni dal Natale nei supermercati spuntano i Panettoni

A 112 giorni dal Natale in alcuni supermercati arriva la prima sfornata 2021 del panettone. Alcuni clienti di un supermercato increduli hanno postato le foto sui social. Fa strano vedere all’interno del supermercato gente che circola in tenuta estiva passare attorno allo scaffale con la scritta “1° SFORNATA del 2021” a corredo di panettoni e spumante. Fa strano pensare che in molti hanno appena cominciato le ferie estive mentre le grandi distribuzioni stanno già vendendo i panettoni di Natale.

