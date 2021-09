E' morto Salvo Vitale: noto commerciante di Comiso

Attualità Comiso

Comiso piange Salvatore Vitale, un commerciante conosciuto in tutto il territorio ibleo. Salvatore conosciuto da tutti come Salvo era molto conosciuto in provincia poiché era presente con la sua bancarella di vestiti nei vari mercati rionali delle varie città. La sua solarità e simpatia lo ha portato ad essere apprezzato e conosciuto ovunque. La notizia della sua morta sta facendo il giro sui social con post che lo ricordano con affetto. Tra i tanti messaggi c’è quello della società Città di Comiso: “La società del Città di Comiso, lo staff tecnico e tutti i giocatori della prima squadra e del settore giovanile si stringono attorno alla Fam. Vitale per la prematura dipartita del caro Salvo Vitale. Che la terra ti sia lieve, Salvo”. Anche la redazione del QuotidianodiRagusa si associa al dolore della famiglia.

