Dieta per sgonfiare la pancia

Parlare di dieta per la pancia piatta con l’avvicinarsi dell’autunno potrebbe apparire fuori luogo. Purtroppo però una volta finite le ferie estive si devono fare i conti con la bilancia e con i chili di troppo. Un peso eccessivo è pericoloso per la salute ed un ostacolo per la vita privata. I medici lo ripetono continuamente. Tuttavia, chi soffre di sovrappeso sa quanto sia difficile debellarlo. Soprattutto se i chili in più sono non due o tre, ma una decina o più decine. Spesso appare difficile ottenere una pancia piatta e sgonfia, ma con lo schema alimentare e gli esercizi fisici che vi proporremo sarà possibile ottenere in poco tempo una pancia piatta e sgonfia. Avere una pancia sgonfia è un fattore di sicura seduzione per il sesso femminile e per ottenere questo risultato è innanzitutto necessario combattere la ritenzione. Seguire questo menù è una cosa molto semplice, perché punta tutto su alimenti leggeri ed equilibrati e su un utilizzo parsimonioso dei condimenti. Altra buona norma per avere una pancia sgonfia e piatta è quella di non saltare i pasti: cinque in tutta la giornata, di cui tre principali (colazione, pranzo, cena) e due, definiamoli di supporto, ovvero gli spuntini. Largo ai cereali, alle proteine e anche al pesce azzurro per depurare e sgonfiare la pancia. Per le verdure è bene privilegiare asparagi, finocchi, sedano, peperoni, melanzane, lattuga e fagiolini e bere circa due litri di acqua al giorno.PRIMO GIORNO Colazione una tazza di latte di mandorla con 15 grammi di riso soffiato. 10 mandorle, un cucchiaino di semi di lino marinati, una fetta di pane senza glutine con un cucchiaio di burro di mandorle e una bananaspuntino una tazza di tè verdepranzo vellutata di carote e zenzero condita con un cucchiaio di olio d'oliva, insalata di quinoa (45 g), gamberetti (55 g) e rucola con pomodorini e capperispuntino uno yogurt senza lattosio con muesli (35 g) e lamponicena filetti di rombo (175 g) grigliati con spezie piccanti e olio, zucchine stufate (125 g) alla menta, insalata, di cetrioli e pomodoriSECONDO GIORNO Colazione una tazza di latte senza lattosio, due fette di pane senza glutine con burro e salmone affumicato, mezzo pompelmospuntino 1 galletta di riso e 2 5 g di groviera pranzo sandwich con tacchino e mozzarella e insalata con arance, 4 noci del Brasilespuntino una tazza di tè verdecena peperoni arrosto, pomodori, spaghetti di riso alla thailandese (con manzo, broccoli, carote)TERZO GIORNO Colazione yogurt senza lattosio con 30 g di muesli, banana bread con farine senza glutine, 120 g di uvaspuntino 30 g di nocipranzo vellutata di carote e zenzero, sandwich con uovo sodo, insalata di pomodorispuntino frullato di fragole e banane con latte di mandorlacena pollo alle erbe con purè di patate (fatto con olio al posto del latte), una fetta di pane senza glutineQUARTO GIORNO Colazione 15 g di riso soffiato, 2 cucchiai di noci, un cucchiaino di semi di lino macinati, una tazza di latte senza, lattosio, banana, breadspuntino yogurt senza lattosio, muesli e mirtillipranzo insalata Ceasar di pollo, una fetta di pane integralespuntino un'aranciacena spaghetti alla carbonara, hamburger di tofu, yogurt senza lattosio con lamponiQUINTO GIORNO Colazione una tazza di latte di mandorla e 15 grammi di riso soffiato, 10 mandorle, un cucchiaino di semi di fino macinati, una fetta di pane senza, glutine con 1 cucchiaio di burro di mandorle e una banana,spuntino frullato con frutta e latte senza lattosiopranzo vellutata di verdure con insalata di verdure e uovaspuntino un mandarinocena insalata di ravanelli e cetrioli, filetto di manzo alla paprica con verdure grigliate e una fetta di pane senza glutine, insalata di fruttaSESTO GIORNO Colazione frullato di frutta e quinoa (45 g) lessata, e profumata con cannella, noci, uvetta e latte di mandorlaspuntino insalata di fruttapranzo uova in camicia e prosciutto, insalata e una fetta di pane senza glutinespuntino yogurt senza lattosio e lamponicena hamburger di tacchino al formaggio con insalata di lattuga e pomodori, budino di quinoa,SETTIMO GIORNO Colazione 1 uovo al tegamino e due fette di pane senza glutine, 3 fette di ananas, una tazza di latte di mandorlaspuntino 1 galletta di riso e 25 g di grana,pranzo filetto al forno con spinaci all'uvetta sultanina e riso integrale al vapore, arance hi macedonia spuntino uno yogurt senza lattosio e 1 kiwicena spiedini di pollo marmati con salsa di pomodori e cetrioli e una fetta, di pane senza glutine, macedonia di fragole e lamponiSpesso e bene anche associare esercizi fisici che aiutano ad avere una pancia piatta e sgonfia. Per avere una pancia sgonfia la ginnastica svolge una funzione importante quanto l’alimentazione. Se per motivi di tempo non riesci ad allenarti in palestra prova a fare questi semplici esercizi a casa. Sdraiate a terra, solleviamo le gambe a squadra e poi le appoggiamo piegate su una sedia. Si inizia con i crunch, 30 ripetizioni. Poi si passa agli addominali bassi facendo la bicicletta, con pedalate ampie. Infine gli addominali alti con “la forbice”: sdraiate sulla schiena con le gambe sollevate e le mani che fanno da appoggio alla schiena, si fa scendere prima una gamba e poi l’altra alternando il movimento. Tre serie da 10 per un risultato ottimale. Altro aiuto importante per avere una pancia sgonfie è sicuramente quello di evitare i cibi che provocano meteorismole bevande gassate che contengono anidride carbonica;le gomme da masticare che fanno inghiottire aria;i dolcificanti artificiali (i polialcoli sono i colpevoli più noti per la produzione di gas che di conseguenza causa crampi, gonfiore addominale e diarrea);i latticini (per la presenza del lattosio di cui siamo praticamente tutti intolleranti a causa della perdita dell'enzima lattasi in età infantile);i legumi (che andrebbero passati per eliminare la cuticola);alcune verdure come i cavoletti di Bruxelles, il cavolfiore, il cavolo e i broccoli vanno assunti con moderazione se si soffre di meteorismo (ma non eliminati del tutto poiché sono fonte di nutrienti salutari).

