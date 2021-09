Attualità Sciclia

Il sindaco di Scicli salute il comandante dei carabinieri Francesco Ferrante Il sindaco di Scicli salute il comandante dei carabinieri Francesco Ferrante

Il sindaco Enzo Giannone saluta il comandante Ferrante, che lascia la Compagnia Carabinieri Modica. L’augurio di buon lavoro al comandante Ferrante, destinato a nuovo e prestigioso incarico. Un incontro cordiale, improntato anche a ricordi personali in terra d’Abruzzo. E’ quello con cui stamani il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Modica, Francesco Giacomo Ferrante, si è congedato dalla città di Scicli nel corso di un colloquio col sindaco Enzo Giannone. Ferrante lascia la Compagnia di Modica dopo quattro anni di alacre lavoro per assumere un nuovo e prestigioso incarico. Sia il sindaco Giannone che il nuovo comandante Ferrante sono legati a una città abruzzese, Lanciano. Qui è nato il comandante Ferrante e qui ha vissuto per diversi anni il sindaco di Scicli.All’incontro, caloroso e a tratti venato da nostalgia, hanno partecipato il comandante della Tenenza di Scicli Rosolino d’Amico e l’esperto del sindaco per l’ordine pubblico, Paolo Giarrizza.

Il sindaco Enzo Giannone saluta il comandante Ferrante, che lascia la Compagnia Carabinieri Modica. L’augurio di buon lavoro al comandante Ferrante, destinato a nuovo e prestigioso incarico. Un incontro cordiale, improntato anche a ricordi personali in terra d’Abruzzo. E’ quello con cui stamani il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Modica, Francesco Giacomo Ferrante, si è congedato dalla città di Scicli nel corso di un colloquio col sindaco Enzo Giannone. Ferrante lascia la Compagnia di Modica dopo quattro anni di alacre lavoro per assumere un nuovo e prestigioso incarico. Sia il sindaco Giannone che il nuovo comandante Ferrante sono legati a una città abruzzese, Lanciano. Qui è nato il comandante Ferrante e qui ha vissuto per diversi anni il sindaco di Scicli. All’incontro, caloroso e a tratti venato da nostalgia, hanno partecipato il comandante della Tenenza di Scicli Rosolino d’Amico e l’esperto del sindaco per l’ordine pubblico, Paolo Giarrizza.