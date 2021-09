Sicilia Messina

Infermiere positivo al Covid all'ospedale Papardo di Messina: caos in reparto Infermiere positivo al Covid all'ospedale Papardo di Messina: caos in reparto

Un infermiere già vaccinato contro il virus Covid che lavora nel reparto di Ematologia dell’ospedale Papardo di Messina, è risultato positivo al Covid. A rendere nota la situazione è il Nursind, che ricorda la necessità di continuare a mantenere tutte le precauzioni possibili nonostante le vaccinazioni. Purtroppo, infatti, neanche la doppia dose garantisce l’immunità totale dal contagio e indossare i dispositivi di protezione individuale (e mantenere il distanziamento nei limiti del possibile) sembra essere l’unica soluzione sicura per ridurre al minimo le possibilità di trasmissione del Coronavirus. Il sindacato ricorda che in passato altro personale sanitario, già vaccinato, era stato costretto alla quarantena in seguito a contagi. Per questo si chiede a gran voce sempre di “indossare i dispositivi di sicurezza per tutelare i pazienti” in corsia.

