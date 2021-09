Gwyneth Paltrow e la dieta per avere un fisico mozzafiato a 50 anni

Salute e benessere Diete

La splendida Gwyneth Paltrow sfoggia anche a 50 anni un fisico mozzafiato. Due figli, due mariti, quasi 50 anni e una forma fisica da fare invidia a una qualsiasi ventenne. L’attrice non ha mai nascosto di seguire un’alimentazione che lei stessa definisce “clean”, pulita, quasi rigorosa, basata su cibi naturali, proteine nobili, molta frutta e verdura. Alcune sue dichiarazioni lasciano però intendere come, almeno nelle ultime settimane, il conteggio delle calorie sia stato l’ultimo dei suoi problemi. “Questa estate sono stata in Italia una settimana e la mia dieta è andata a farsi friggere. Ho bevuto vino, mangiato pasta e formaggi. Ma è stato fantastico, non sono mai stata così felice”, ha entusiasticamente ammesso l'attrice durante una diretta su The Goop Podcast. Già prima di questa “confessione”, in occasione di una vacanza in Spagna, Gwyneth aveva messo in stand by (seppur momentaneamente) la sua filosofia da gurù del benessere per concedersi qualche peccato di gola.A prova di ciò aveva condiviso sul suo profilo Instagram da più di sette mioni di follower, un’immagine che la ritrae (molto sorridente) mentre brinda con del vino bianco a un buon piatto di spaghetti con le vongole. Sul tavolo, in bella mostra, una sorta di segnaposto con la scritta “f**k your diet”, il cui significato è inequivocabile. Paltrow, che ha sempre avuto un debole per la medicina funzionale, che si basa sui meccanismi di regolazione dello stress per stimolare l'organismo e ritrovare l’equilibrio, ha ammesso di alternare la dieta paleolitica con il digiuno intermittente, che le sarebbe di aiuto per contrastare i disturbi legati al ciclo mestruale. Sempre attenta alla salute delle donne l’attrice, in un ultimo video condiviso sempre su Instagram, ha spiegato come ottenere uno smoothie in grado di attivare il metabolismo e attenuare sintomi della menopausa come sbalzi ormonali e vampate di calore.Il beverone sarebbe un mix di cannella, basilico “santo”, un’erba tipica della medicina Ayurvedica dalle proprietà riequilibranti, cacao, mirtilli, avocado e una polvere vegana prodotta dal suo brand healthly Goop. “Questa polvere vegana, paleo e keto friendly è priva di soia, glutine e non è ogm”, fa sapere.

