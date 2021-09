Covid, Sileri: 13-14 milioni di italiani devono ancora vaccinarsi

Salute e benessere Roma

ROMA - ’’Poco più di quaranta milioni di italiani non hanno completato il ciclo vaccinale, ma hanno fatto almeno una dose . Il che significa che abbiamo ancora 13-14 milioni di italiani che devono vaccinarsi: chiaramente, sul totale di 60 milioni, vanno esclusi coloro che non sono vaccinabili perchè sotto i 12. Poi è chiaro che ci sono categorie non vaccinabili, ma sono numeri francamente esigui’’. Così a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.’’Vi è stato un rallentamento delle vaccinazioni per il periodo estivo - ha spiegato il sottosegretario -, ma ora auspico possa esserci una ripresa delle vaccinazioni: non dico delle seconde dosi, che do per scontate, ma una ripresa delle vaccinazioni per raggiungere, e credo che lo raggiungeremo, quell’80% della popolazione vaccinata così da mettere in sicurezza l’Italia.Si tratta di percentuali similari in tutta Europa. Il virus continua a circolare, sebbene in una forma direi controllata visto il numero di ricoveri e decessi, ma è verosimile che con la ripresa dell’attività quotidiane questi tornino a salire, ecco perchè è importante il green pass come mezzo di controllo delle circolazione del virus: i numeri sono davvero sotto controllo, però è chiaro che il virus continua a circolare’’.

