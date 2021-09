Red Ronnie in vacanza tra Ragusa Ibla, Modica e Scicli

Attualità Modica

Red Ronnie pseudonimo di Gabriele Ansaloni (San Pietro in Casale, 15 dicembre 1951) giornalista, critico musicale, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, in vacanza in provincia di Ragusa. In questi giorni è stato a Modica, Ragusa Ibla e Scicli.Il famoso conduttore televisivo è stato visto passeggiare in via Mormino Penna, cuore del centro storico di Scicli, insieme alla moglie e col cagnolino. Nei giorni scorsi il famoso conduttore radiofonico ha fatto tappa a Sciacca (vedi foto) dove è stato intervistato da Risoluto News annunciando il suo arrivo a Scicli.

