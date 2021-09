Covid Scicli, il Comune distribuisce mascherine: ecco dove andare

Attualità Scicli

Nuova riunione del Coc di protezione civile ieri mattino in Municipio a Scicli per fare il punto della situazione rispetto alla situazione pandemica. Il Sindaco Enzo Giannone ha relazionato sulla diffusione del contagio da Covid – 19 a Scicli, una situazione che viene costantemente monitorata dall’Asp e dal Comando della Polizia municipale. La situazione dei contagi in questo momento a Scicli, sulla base della rilevazione dell’ASP di Ragusa, è la seguente: n. 94 positivi alla data del 31 agosto 2021. Il Sindaco ha comunicato quindi che la Sicilia è diventata zona gialla dal 30 agosto 2021. I motivi sono presto spiegati; sono state superate le 3 soglie previste per restare in zona bianca:1) Incidenza settimanale >50 contagi ogni 100.000 (In Sicilia siamo a 201)2) Occupazione area medica >15% (In Sicilia siamo al 20.4%)3) Occupazione terapie intensive >10% (In Sicilia siamo all’11%)Sul primo dato bisogna fare molta attenzione, perché è già superiore al limite previsto per andare in zona arancione (incidenza >150 su 100.000). Gli altri due dati sono distanti al momento (rispettivamente 30% e 20%), ma con questi ritmi rischieremmo la zona arancione fra 3 settimane. Dai dati diffusi dal Presidente della Regione è accertato che l’80% dei ricoveri riguarda soggetti non vaccinati (che rappresentano il 30% della popolazione siciliana). Dato che spinge ancora di più a sollecitare tutti alla vaccinazione, come strumento fondamentale per evitare di avere forme gravi di malattia.Cosa cambia in zona gialla? Misure per la ristorazioneIn bar e ristoranti possono sedersi al tavolo massimo quattro persone (sia all’aperto che al chiuso), a meno che non si tratti di conviventi, con una distanza minima di un metro tra i commensali.Obbligo della mascherinaLe mascherine devono essere indossate sempre, anche all’aperto. Gli unici a essere esentati sono i bambini sotto i 6 anni, le persone con invalidità o patologie incompatibili con la mascherina e gli operatori che non possono indossarla perché impedirebbe loro di assistere una persona (per esempio: chi debba interloquire con persona non udente). Il Sindaco ha chiesto alla Dott.ssa Maria Rosa Portelli, comandante della polizia municipale e al Tenente D’Amico, comandante della Tenenza dei carabinieri di Scicli, che si operino controlli serrati sul territorio comunale, affinché tutti i cittadini e gli operatori economici rispettino le misure previste dalle norme anticovid-19 vigenti. All’interno degli uffici comunali ci saranno ingressi contingentati, uso della mascherina, distanziamento interpersonale di almeno un metro, uso degli appositi dispenser con igienizzante.IL COC ha stabilito di procedere alla distribuzione delle mascherine ancora disponibili alla popolazione attraverso i servizi sociali, il Comando di Polizia Municipale, volontari, operatori dei siti culturali e operatori economici. Le mascherine saranno distribuite a tutti i cittadini presso i seguenti punti di consegna:uffici servizi sociali, sito in corso Mazzini n.5;palazzo Mormino, sede Comunale di Donnalucata;centro di incontro di Jungi;esercizi commerciali;locali della movida;operatori Associazione Agire presso i siti culturali del Comune.Per tutto il mese di settembre si faranno tamponi rapidi ogni giovedì presso contrada Zagarone. Il Coc ha chiesto all'Asp di programmare almeno una volta a settimana la vaccinazione in orario pomeridiano presso l'hub di contrada Zagarone.

