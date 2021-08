La dieta di Valeria Marini: ecco come Ã¨ dimagrita

Salute e benessere Diete

La dieta di Valeria Marini: ecco come è dimagrita La dieta di Valeria Marini: ecco come è dimagrita

Ecco come è dimagrita la celebre Valeria Marini. Il suo segreto si chiama dieta tisanoreica ed è un particolare regime alimentare messo a punto da Gianluca Mech che è un imprenditore del settore erboristico. È un regime che si basa su pasti iperproteici e preparati con una forte base di verdure. Sono soprattutto frullati e mix di erbe a permettere di dimagrire, migliorare il metabolismo o accelerare il dimagrimento e le altre star seguaci della dieta tisanoreica sono Belen Rodriguez, Charlene di Monaco e la nostra Geppi Cucciari. Così spiega Valeria Marini «Mi sono asciugata con il programma della dieta Tisanoreica. E poi corro, corro dalla mattina alla sera, su e giù da treni e aerei, bevo molta acqua e quando riesco a ritagliarmi del tempo faccio sport».Attualmente Valeria Marini sembrerebbe essersi dileguata dagli schermi televisivi italiani. L’ultima sua apparizione è stata a Supervivientes, il reality spagnolo che riprende il format dalla nostra Isola dei famosi. La Marini fece parte del cast del noto show. Il programma andò in onda su Telecinco e Valeria fece impazzire il pubblico spagnolo con la sua simpatia e il suo carattere. Anche qui perse ben 15 kg, ovviamente non per una dieta equilibrata ma perchè dopo 53 giorni sull’isola con pochissimo cibo è normalissimo perdere tutti quei kg.La dieta di Valeria marini: come funziona la dieta tisanoreicaIl regime alimentare della dieta tisanoireica prevede un ridotto valore calorico e un basso contenuto di carboidrati e sfrutta il meccanismo della chetosi, che sarebbe il rilascio delle sostanze di rifiuto che l’organismo rilascia quando c’è carenza di zuccheri. Nelle diete come questa, quando si eliminano i carboidrati, l’organismo non metabolizza grassi e brucia quelli che ha già immagazzinato.Gli alimenti tisanoreici danno all’organismo proteine, quindi elementi ad alto valore nutritivo e amminoacidi essenziali arricchite di fibre che migliorano l’assimilazione delle proteine e stimolano l’attività dell’intestino. Questi preparati devono essere acquistati, non si possono preparare in casa. In genere vengono preparati da erboristi esperti o si trovano sotto formula già pronta in farmacia. Ma si tratta di preparati che in tutto e per tutto sostituiscono i pasti e ne hanno le sembianze.

