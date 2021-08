Come dimagrire 15 kg con la dieta flexitariana: il testo del menù settimanale

Salute e benessere Diete

La dieta flexitariana è una dieta che può far dimagrire fino a 15 kg. E’ un regime alimentare che prevede una riduzione del cibo di origine animale e limita anche le dosi di pasta e pane. Il principio base su cui si fonda, infatti, come spiegato nel libro “The Flexitarian Diet” edito nel 2008 e scritto dalla stessa Dawn Jackson Blatner, è che l’alimentazione deve essere orientata al mantenimento o raggiungimento di un buono stato di salute. In questo modo, la perdita di peso ne diventa una conseguenza, mantenendo però un approccio sano ed equilibrato. Secondo la Blatner, seguendo la dieta flexitariana si possono perdere fino a 15 kg in 6-12 mesi, prevedendo un apporto calorico di 1500 kcal al giorno: 300 a colazione, 400 a pranzo, 500 a cena e 150 per ogni spuntino. A seconda delle necessità, poi, le calorie possono essere ridotte a 1200, eliminando gli spuntini, o aumentate fino a 1800, prevedendo una colazione più sostanziosa.Una dieta che, oltre a ridurre il consumo di cibi di origine animale limita anche le dosi di pasta e pane (ma in entrambi i casi non vengono eliminati del tutto) promuovendo, invece, il consumo di:La dieta flexitariana, come detto, al pari della dieta mediterranea, è un regime alimentare equilibrato (poiché non elimina ma riduce solamente alcuni alimenti). Ogni giorno, infatti, prevede che si consumino tutti i principi nutritivi necessari al buon funzionamento dell’organismo, dai cereali ai vegetali, fino alle proteine.Queste ultime devono essere consumate sotto forma di legumi per tre o quattro volte la settimana e sotto forma di carne, pesce, uova o latticini (magri) per due o tre volte la settimana.Dieta Flexiritiana: menù settimanaleLunedìColazione: frullato con latte vegetale, frutta di stagione, semi oleosi e un cucchiaio di crusca d’avena.Spuntino: un frutto e un tè verde.Pranzo: tagliatelle con sugo di zucchine, cavolfiore al vapore e un frutto.Merenda: uno yogurt magro con frutta secca.Cena: minestra di verdure con fagioli e verdure saltate in padella.MartedìColazione: yogurt magro con cereali in fiocchi e frutta fresca, un tè verde con miele.Spuntino: una tisana detox con un frutto.Pranzo: risotto allo zafferano con pomodorini secchi, una insalata mista e pane.Merenda: macedonia di frutta.Cena: vellutata di legumi con broccoli e carote al forno, un frutto.MercoledìColazione: latte parzialmente scremato con due fette di pane integrale e marmellata di frutta senza zucchero.Spuntino: una spremuta di arancia e della frutta secca.Pranzo: penne integrali con mix di verdure saltate, insalata mista e un frutto.Merenda: tisana e frutti rossi.Cena: pollo al forno con patate, finocchi e un frutto.GiovedìColazione: yogurt vegetale con fiocchi di orzo, semi di lino, uvetta essiccata e un frutto.Spuntino: tè verde o caffè e frutta secca.Pranzo: riso con piselli e zucchine lessate, pane, e dell’uva.Merenda: ananas.Cena: verdure al vapore da abbinare con le uova sode o una frittata (anche al forno), un frutto.VenerdìColazione: pancake vegani con frutti rossi e un caffè.Spuntino: un frutto.Pranzo: farro con verdure e insalata mista con pane e un frutto.Merenda: una tisana e una pera.Cena: minestra di ceci, pomodoro, carote e cipolle, due fette di pane integrale e un frutto.SabatoColazione: yogurt vegetale con fiocchi di grano saraceno, semi di zucca, frutti rossi e un caffè.Spuntino: una spremuta di agrumi.Pranzo: risotto al radicchio e noci, verdure miste cotte al vapore o in padella, un frutto.Merenda: un frutto.Cena: pesce spada in padella con un mix di verdure cotte e insalata mista, pane.DomenicaColazione: latte vegetale o parzialmente scremato, due fette di pane con marmellata senza zucchero e un frutto.Spuntino: frutta secca e una tisana o un caffè.Pranzo: pennette al pomodoro e melanzane, insalata mista con carote, finocchi e semi oleosi.Merenda: un frullato di frutta.Cena: lenticchie in umido con zucchine, pomodoro e aromi, insalata mista, pane e un frutto.

Dieta Flexiritiana: menù settimanale

Lunedì

Colazione: frullato con latte vegetale, frutta di stagione, semi oleosi e un cucchiaio di crusca d’avena.

Spuntino: un frutto e un tè verde.

Pranzo: tagliatelle con sugo di zucchine, cavolfiore al vapore e un frutto.

Merenda: uno yogurt magro con frutta secca.

Cena: minestra di verdure con fagioli e verdure saltate in padella. Martedì

Colazione: yogurt magro con cereali in fiocchi e frutta fresca, un tè verde con miele.

Spuntino: una tisana detox con un frutto.

Pranzo: risotto allo zafferano con pomodorini secchi, una insalata mista e pane.

Merenda: macedonia di frutta.

Cena: vellutata di legumi con broccoli e carote al forno, un frutto.

Mercoledì

Colazione: latte parzialmente scremato con due fette di pane integrale e marmellata di frutta senza zucchero.

Spuntino: una spremuta di arancia e della frutta secca.

Pranzo: penne integrali con mix di verdure saltate, insalata mista e un frutto.

Merenda: tisana e frutti rossi.

Cena: pollo al forno con patate, finocchi e un frutto. Giovedì

Colazione: yogurt vegetale con fiocchi di orzo, semi di lino, uvetta essiccata e un frutto.

Spuntino: tè verde o caffè e frutta secca.

Pranzo: riso con piselli e zucchine lessate, pane, e dell’uva.

Merenda: ananas.

Cena: verdure al vapore da abbinare con le uova sode o una frittata (anche al forno), un frutto.

Venerdì

Colazione: pancake vegani con frutti rossi e un caffè.

Spuntino: un frutto.

Pranzo: farro con verdure e insalata mista con pane e un frutto.

Merenda: una tisana e una pera.

Cena: minestra di ceci, pomodoro, carote e cipolle, due fette di pane integrale e un frutto. Sabato

Colazione: yogurt vegetale con fiocchi di grano saraceno, semi di zucca, frutti rossi e un caffè.

Spuntino: una spremuta di agrumi.

Pranzo: risotto al radicchio e noci, verdure miste cotte al vapore o in padella, un frutto.

Merenda: un frutto.

Cena: pesce spada in padella con un mix di verdure cotte e insalata mista, pane.

Domenica

Colazione: latte vegetale o parzialmente scremato, due fette di pane con marmellata senza zucchero e un frutto.

Spuntino: frutta secca e una tisana o un caffè.

Pranzo: pennette al pomodoro e melanzane, insalata mista con carote, finocchi e semi oleosi.

Merenda: un frullato di frutta.

Cena: lenticchie in umido con zucchine, pomodoro e aromi, insalata mista, pane e un frutto.