Moda e spettacolo Roma

Giorgia debutta come attrice per Papaleo Giorgia debutta come attrice per Papaleo

ROMA - Al via le riprese di ’’Scordato’’, la nuova commedia diretta e interpretata da Rocco Papaleo, che torna dietro la macchina da presa per la sua quarta regia, dopo ’’Basilicata Coast to Coast’’, ’’Una piccola impresa meridionale’’ e ’’Onda su Onda’’, e dirige nel ruolo della protagonista la cantautrice Giorgia, al suo debutto nel cinema. Sceneggiato dallo stesso Papaleo, che ne è anche il protagonista, con Valter Lupo, il film è prodotto da Indiana Production e Less Is More Produzioni in collaborazione con Vision Distribution che lo distribuirà in Italia e nel mondo. Ne sono interpreti anche Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli.Rocco Papaleo inoltre torna a girare nella sua terra, le riprese si svolgeranno per sei settimane in Basilicata a Lauria e a Maratea, dopo una breve sosta a Salerno.

ROMA - Al via le riprese di ’’Scordato’’, la nuova commedia diretta e interpretata da Rocco Papaleo, che torna dietro la macchina da presa per la sua quarta regia, dopo ’’Basilicata Coast to Coast’’, ’’Una piccola impresa meridionale’’ e ’’Onda su Onda’’, e dirige nel ruolo della protagonista la cantautrice Giorgia, al suo debutto nel cinema. Sceneggiato dallo stesso Papaleo, che ne è anche il protagonista, con Valter Lupo, il film è prodotto da Indiana Production e Less Is More Produzioni in collaborazione con Vision Distribution che lo distribuirà in Italia e nel mondo. Ne sono interpreti anche Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli.Rocco Papaleo inoltre torna a girare nella sua terra, le riprese si svolgeranno per sei settimane in Basilicata a Lauria e a Maratea, dopo una breve sosta a Salerno.