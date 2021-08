Come preparare le pesche finte dolci: ricetta

Cucina Ricette

Le pesche finte dolci sono un dolce che in tanti amano gustare la domenica dopo un pranzo in famiglia. Sono dei dolci buonissimi e che si possono preparare anche a casa. Ecco gli ingredienti che occorrono per la ricetta e come preparare le pesche finte dolci a casa.Pesche finte dolci : ingredientiFARINA TIPO 00 500 grZUCCHERO 180 grBURRO 120 grUOVA 3LATTE 3-4 cucchiaiBUCCIA GRATTUGIATA DI LIMONE 1 cucchiainoLIEVITO IN POLVERE PER DOLCILIQUORE ALCHERMES q.b.NUTELLA 150 grZUCCHERO SEMOLATO q.b. per la farcituraLe pesche finte dolci sono dei dolci formati da due semisfere di morbida pasta biscotto ripiene di crema pasticcera, marmellata, cioccolato o nutella, come nella nostra ricetta. Una volta cotte in forno e farcite saranno poi tuffate prima nell'alchermes, e poi nello zucchero. Per rendere il dolce simile alle pesche vere, potete poi aggiungere delle foglioline verdi di zucchero: l'effetto scenico è garantito.Come preparare le pesche finte dolciPer prima cosa mettete in una ciotola ampia la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, il burro a pezzetti, le uova e la buccia di limone. Impastate con la planetaria o a mano, e aggiungete il latte, fino ad ottenere un impasto morbido. Con le mani leggermente infarinate, prelevate dei pezzetti di impasto e formate delle palline: più piccole saranno e più finte pesche potrete realizzare. Sistematele man mano su una leccarda rivestita con carta forno, distanziandole bene tra loro. Cuocete in forno già caldo a 180° per 20 minuti: l'impasto dovrà restare chiaro.Una volta che le semisfere saranno cotte, premete la base con il pollice, per ottenere un piccolo solco, oppure scavate leggermente con un cucchiaino, e spalmateci sopra un cucchiaino di nutella. Richiudete con un'altra semisfera, fate aderire bene. Una volta pronte bagnatele nell'alchermes, immergendole ed estraendole velocemente, e poi passatele nello zucchero. Prima di servirle poggiatele su dei pirottini di carta. Le vostre pesche dolci all'alchermes sono pronte per essere gustate.

