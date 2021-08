Cronaca Catania

Acireale piange l'ispettore Nando Romeo

Acireale piange l’ispettore Nando Romeo, morto dopo una lunga malattia. Romeo per anni è stato in servizio da anni al Comando di polizia municipale del comune acese. Ieri sera, al Consiglio comunale, un minuto di raccoglimento ha aperto l’incontro. L’uomo era molto noto in città proprio per il suo lavoro, che svolgeva da tantissimi anni al Comando di via Degli Ulivi. “Il sindaco Stefano Alì, la Giunta, il presidente del Consiglio comunale Fabio Fontanesca, ed i consiglieri partecipano al cordoglio per la scomparsa di Nando Romeo, ispettore della polizia municipale, e si uniscono al dolore dei familiari“, scrivono dal Comune.In un post sui social dell’Azione Cattolica Italiana – Diocesi di Acireale, si legge: “La Presidenza Diocesana, il Consiglio e l’Associazione tutta, si uniscono al dolore del Presidente Diocesano Andrea Romeo, e dei suoi cari, colpiti dalla scomparsa del padre Nando Romeo. Nella preghiera chiediamo a Dio il compimento di questo destino e per coloro che ne piangono la scomparsa il conforto dello Spirito“.

