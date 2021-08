Abbonamenti per studenti pendolari: modulo su sito Comune Ragusa

Attualità Ragusa

L’Ufficio pubblica istruzione rende noto che sul sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato il modulo di richiesta per l'abbonamento degli studenti pendolari frequentanti corsi di studio o istituti scolastici non presenti sul territorio di residenza. Gli abbonamenti avranno decorrenza dal 1 ottobre 2021. Le domande potranno essere presentate on line, all'indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it oppure ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it In alternativa le istanze potranno essere presentate direttamente presso lo sportello Pubblica Istruzione di via M. Spadola, 56 aperto il lunedì e giovedì, dalle 9 alle 12.

