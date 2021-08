Tecnologie WhatsApp

Come recuperare foto e chat su WhatsApp: ecco cosa fare

Capita spesso che per problemi al telefonino si perdano foto e chat. Ecco come recuperare foto e chat su Whatsapp. Per ripristinare le chat WhatsApp (con relative foto e video) serve fare il backup, ossia una copia di sicurezza o un file dove vengono salvate tutte le conversazioni WhatsApp e che consente di recuperare le chat dal telefonino e da qualsiasi altro dispositivo.

Come recuperare foto e chat su whatsapp: cosa fare passo dopo passo

Il backup WhatsApp è garantito al 100% e permette di memorizzare e salvare tutte le conversazioni nel cellulare ma anche su cloud, una memoria virtuale dal quale potrete ripristinare le chat in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Su iPhone, per esempio, queste copie sono memorizzati su iCloud, mentre su Android su Google Drive.

Di seguito, abbiamo sintetizzato i passi da fare per eseguire il backup WhatsApp:

l primo passo è quello di aprire l’applicazione WhatsApp;

successivamente cliccate sull’icona con i tre punti, che vedete in alto a destra, e sull’opzione “Impostazioni”;

entrate nella sezione “Chat e chiamate” e cliccate su “backup”;

fate clic su “Salva” e istantaneamente WhatsApp creerà la copia di backup delle vostre chat salvando tutte le conversazioni sulla scheda di memoria esterna microSD.

Un backup è tanto più sicuro se il salvataggio delle conversazioni WhatsApp avviene su Google Drive (nel caso di Android) o iCloud(in caso iPhone). In questo modo, anche se perdete il telefono o rompete la scheda, potete ripristinare il tutto senza problemi.