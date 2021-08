La cantante Baby K in vacanza a Noto, Augusta e Marzameni

Moda e spettacolo Sicilia

La cantante Baby K in vacanza in Sicilia posta le foto sui social tra mare e fichi d’india. La bellissima cantante ha fatto tappa a Noto, Marzameni, Augusta come si vede dalle foto postate sui vari social. Baby K, diventata famosissima dopo il brano “Roma-Bangkok” assieme a Giusy Ferreri (il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube), è l’unica artista italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube.

